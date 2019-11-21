Sara Tasker: Instagram'ın yeni trendi: Parmak eklemlerini boyatmak

İngiliz Instagram uzmanı Sara Tasker, “Yeni Instagram trendi beni korkutuyor” diyerek ünlülerin parmak eklemlerini boyayarak, parmaklarını ‘sosis’ gibi pürüzsüz gösterdiklerini söyledi. 21 yaşındaki Instagram uzmarı bu trendin popülaritesinin son birkaç ayda arttığını anlattı.
Tasker, “Bence ‘Instagram’ın mükemmel bedenleri’ne ulaşmak için gerçeklikten ilginç bir şekilde uzaklaşıldı. Genetik olarak imkansız incelikte beller, bozulmuş kıvrımlar ve şimdi de eklemi olmayan parmaklar...” dedi.
Tasker'a göre bu trendin ünlü takipçileri Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Jordyn Woods, Hailee Steinfeld, Selena Gomez ve Scarlett Johansson. İşte Taster'ın iddiasını kanıtlamak için verdiği örneklerden bazıları...
Kylie Jenner
Selena Gomez
Scarlett Johansson
Khloe Kardashian
Hailee Steinfeld