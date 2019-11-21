Sara Tasker: Instagram'ın yeni trendi: Parmak eklemlerini boyatmak

Kendisini Instagram uzmanı olarak tanıtan İngiliz Sara Tasker, aralarında Kylie Jenner ve Selena Gomez gibi isimlerin olduğu ünlülerin ellerinde daha pürüzsüz bir görüntü elde etmek için parmak eklemlerini boyadığını iddia etti. Tasker, yeni Instagram trendlerinin kendisini ürküttüğünü söyledi.

İngiliz Instagram uzmanı Sara Tasker, “Yeni Instagram trendi beni korkutuyor” diyerek ünlülerin parmak eklemlerini boyayarak, parmaklarını ‘sosis’ gibi pürüzsüz gösterdiklerini söyledi. 21 yaşındaki Instagram uzmarı bu trendin popülaritesinin son birkaç ayda arttığını anlattı.

Tasker, “Bence ‘Instagram’ın mükemmel bedenleri’ne ulaşmak için gerçeklikten ilginç bir şekilde uzaklaşıldı. Genetik olarak imkansız incelikte beller, bozulmuş kıvrımlar ve şimdi de eklemi olmayan parmaklar...” dedi. 

Tasker'a göre bu trendin ünlü takipçileri Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Jordyn Woods, Hailee Steinfeld, Selena Gomez ve Scarlett Johansson.  İşte Taster'ın iddiasını kanıtlamak için verdiği örneklerden bazıları...

Kylie Jenner

Selena Gomez

Scarlett Johansson

Khloe Kardashian

Hailee Steinfeld

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