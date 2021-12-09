Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında

Fenomen dizi Sex And The City’nin devam halkası And Just Like That'in galası dün New York'ta yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, kırmızı halıya eşi ve oğluyla katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 11:19

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 1

Fenomen dizi Sex And The City’nin devam dizisi niteliğinde çekilen And Just Like That adlı 10 bölümlük yeni dizi için dün New York’ta gala düzenlendi.

Dizide Carrie Bradshaw karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker, Modern Sanat Müzesi’nde yapılan galaya ailesiyle birlikte katıldı.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 2

56 yaşındaki Amerikalı oyuncu, eşi Matthew Broderick ve 19 yaşındaki oğlu James Wilkie Broderick ile kırmızı halı pozu verdi.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 3

Parker, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 4

Ünlü oyuncu, kıyafetini Fred Leighton mücevherlerle tamamlamıştı.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 5

Bugünden itibaren HBO Max kanalında gösterilecek olan yeni dizinin galasına diğer başrol oyuncuları Kristin Davis, Cynthia Nixon da katıldı.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 6

And Just Like That’te, Carrie (Sarah Jessica Parker) ile yakın arkadaşları Miranda ve Charlotte’ın 30’lu yaşlarındaki yakın arkadaşlıkları 50’li yaşlarında da devam ediyor.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 7

Dizide, Sex And The City’de olduğu gibi Charlotte karakterine Kristin Davis, Miranda karakterine ise Cynthia Nixon hayat veriyor.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 8

Yeni dizinin kadrosuna Nicole Ari Parker ile Sara Ramirez de dahil oldu.

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 9

Sex And The City’nin devam halkası olan çekilen And Just Like That, Candace Bushnell’in yeni romanı ‘Is There Still Sex in the City?’den uyarlandı. Dizide, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

İşte And Just Like That’in galasından yansıyanlar...

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 10

Chris Noth ve Tara Wilson

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 11

Cynthia Nixon

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 12

Nicole Ari Parker ve Boris Kodjoe

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 13

Kristin Davis

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 14

Sara Ramirez

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 15

Chris Noth

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 16

Kristin Davis

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 17
Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 18

Bridget Moynahan

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 19

Brenda Vaccaro

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 20

Cree Cicchino

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 21

Jordan Roth

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 22

Ann Sarnoff

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 23

Karen Pittman

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 24

Michael Patrick

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 25

Sarita Choudhury

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 26

Alexa Swinton

Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında - 27

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