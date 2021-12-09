Sarah Jessica Parker aile boyu And Just Like That dizisi galasında

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 11:19
Fenomen dizi Sex And The City’nin devam dizisi niteliğinde çekilen And Just Like That adlı 10 bölümlük yeni dizi için dün New York’ta gala düzenlendi.
Dizide Carrie Bradshaw karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker, Modern Sanat Müzesi’nde yapılan galaya ailesiyle birlikte katıldı.
56 yaşındaki Amerikalı oyuncu, eşi Matthew Broderick ve 19 yaşındaki oğlu James Wilkie Broderick ile kırmızı halı pozu verdi.
Parker, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.
Ünlü oyuncu, kıyafetini Fred Leighton mücevherlerle tamamlamıştı.
Bugünden itibaren HBO Max kanalında gösterilecek olan yeni dizinin galasına diğer başrol oyuncuları Kristin Davis, Cynthia Nixon da katıldı.
And Just Like That’te, Carrie (Sarah Jessica Parker) ile yakın arkadaşları Miranda ve Charlotte’ın 30’lu yaşlarındaki yakın arkadaşlıkları 50’li yaşlarında da devam ediyor.
Dizide, Sex And The City’de olduğu gibi Charlotte karakterine Kristin Davis, Miranda karakterine ise Cynthia Nixon hayat veriyor.
Yeni dizinin kadrosuna Nicole Ari Parker ile Sara Ramirez de dahil oldu.
Sex And The City’nin devam halkası olan çekilen And Just Like That, Candace Bushnell’in yeni romanı ‘Is There Still Sex in the City?’den uyarlandı. Dizide, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.
İşte And Just Like That’in galasından yansıyanlar...
Chris Noth ve Tara Wilson
Cynthia Nixon
Nicole Ari Parker ve Boris Kodjoe
Kristin Davis
Sara Ramirez
Chris Noth
Kristin Davis
Bridget Moynahan
Brenda Vaccaro
Cree Cicchino
Jordan Roth
Ann Sarnoff
Karen Pittman
Michael Patrick
Sarita Choudhury
Alexa Swinton