Sarah Jessica Parker: Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

ntv.com.tr 10.06.2020 - 09:42
Sarah Jessica Parker
Sex & The City’nin yıldızı Sarah Jessica Parker, George Floyd’un cenaze töreni sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
“Bugün Bay Floyd toprağa verildi. Ancak adalet ve eşitliğe doğru bu tarihi yürüyüş, onun adına ve sayısız kişi adına başlayan bu durdurulamaz hareket capcanlı ve bu ortak kalp atışı gecikmiş değişime direnen korkudan çok daha güçlü.”
Gisele Bündchen
Brezilyalı manken Gisele Bündchen, nstagram’da yaptığı paylaşımda şiddete ve ırkçılığa karşı birlik olma çağrısında bulundu. Bündchen paylaşımında şunları yazdı: “Ebeveynlerim her zaman nasıl muamele görmek istiyorsam başkalarına da öyle davranmam gerektiğini öğretti. Ne olduğunun bir önemi yok, her zaman sevgiyi, kibarlığı ve şefkati seçmelisin. Hiç kimse ten rengi nedeniyle önyargılara, şiddete katlanmak zorunda kalmamalı. Bu kabul edilemez ve durdurulmalı. Hepimiz insanız, şiddete ve ırkçılığa karşı birlik olmalıyız. Eğer sevgiyi ve şefkati seçseydik dünya çok daha farklı olurdu. Birbirimizi desteklemek, sevmeye başlamak ve kalbimizi açmak için dua ediyorum”
Dakota Johnson
Nelson Mandela'nın "Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Eğer onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine, karşıtına kıyasla çok daha doğal gelir" sözlerine yer vererek şunları söyledi:
"Hiçbir insanın ten rengi nedeniyle hayatının tehdit altında olması ya da hayatını kaybetmesi anlaşılır değil, korkunç ve kesinlikle kabul edilebilir değil. Yeter artık. Uyanalım ve bu dünyanın, kültürümüzün ve yanlış hükümetin bu sinsi ırkçılık hastalığına karşı uyanık kalalım."
Adele
"George Floyd cinayeti dünya çapında şok dalgaları yarattı, sayısız kişi buna katıldı. Protestolar ve yürüyüşler aynı anda tüm dünyada gerçekleşiyor ve ivme kazanıyor. Haklı olarak öfkelen ama odaklan! Dinlemeye devam et, sormaya devam et ve öğrenmeye devam et! Şu anda cesaretimizin kırılmaması, manipüle edilmememiz önemli. Bu, sistematik ırkçılık, polisin şiddeti ve eşitsizlikle ilgili. Ve bu sadece Amerika ile ilgili değil! Irkçılık yaşıyor ve her yerde."
Beyonce
"George Floyd için adalete ihtiyacımız var. Gündüz gözü işlenen cinayete hepimiz tanıklık ettik.
Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kavherengi ya da arada herhangi bir şey olun, eminim ki, şu an Amerika'da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz.
İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz. George hepimizin ailesi ve insanlığıdır. Ailemizdir, çünkü Amerikalı bir yurttaşımızdır. Bu şiddet dolu öldürmeleri ve cezasız kalmalarını pek çok kez gördük. evet biri resmen suçlandı, ama adaletin sağlanması hala çok uzakta."
LeBron James
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL'den aforoz edilen Colin Kaepernick'in fotoğrafı ile Floyd'un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.
Naomi Campbell
"Kelimelerim tükendi. Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum. Tacize uğrayanlar ve aşağılananlar olarak bu zorlu zamanlarda bir araya gelecebileceğimizi düşündüm, ancak bu corona virüs geniş çaplı ırkçılığı yaymış gibi görünüyor. Nerede bitiyor? Siyahım ve gurur duyuyorum."
Bella Hadid
"Huzur içinde uyu George Floyd. Bu bitmeli. Görüntüleri izlemek çok zor. Bunun hala yaşanıyor olduğunu düşünmek çok zor. Ama gerçek. Bu polis memuru iğrenç ve korkunç davranışlarından dolayı en yüksek cezayı almalı."
Jessica Alba
"Gözyaşları ve öfke. Bu durmak zorunda."
Eva Longoria
"Neden! Bu haberleri okuyunca hep kalbim acıyor. Ne zaman bitecek? Lütfen ülkemizin insanlığını yeniden kazanmasına yardım edelim. Korunmayı hak eden insanlarız hepimiz. Öldürülmeyi değil."
Zoe Kravitz
"GEORGE FLOYD sen ve ailen için kalbim kırık. Polis zulmü bitmeli."
Olivia Wilde
"Cinayetten sonra memurlar ölümü 'tıbbi bir sorun' olarak nitelendirdiler. Ve video açıkça yayınlanana ve onu boğduğunu gösterene kadar öyleydi, sonunda gerçeği gördük. Bu, polis şiddeti eylemlerinin hesap verebilirliğini önlemek için açık ve iğrenç bir örtbastı. Şimdi hemen adalet talep et."
Halle Berry
"Çok öfkeliyim. Bu saçmalık bitmek zorunda!"
BONUS: Gonca Vuslateri
"Bir adamın boynuna dizlerinle bastırırken ellerini cebine sokup rahatça bakmak etrafa... Bitmedi şu ülkenin de ırkçılık sorunu... Ne ten rengiymiş arkadaş... Medeniyet diye bayrak açarak gezersiniz... Ne rezillik yahu..."
NE OLMUŞTU?
ABD’nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd’un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.
Gözaltına alındığı sırada elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüzüstü yatan adamın boğazına diziyle baskı yapan polis memuru Derek Chauvin’in müdahalesi sonrasında Floyd’un ölümü, başta Minneapolis’te olmak üzere birçok kentte protesto gösterilerinin başlamasına yol açtı.
Protestocular, Floyd’un “Nefes alamıyorum” şeklindeki son sözlerinin yer aldığı pankartlarla sokaklara çıktı.