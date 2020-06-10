Sarah Jessica Parker: Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

Dakota Johnson

Nelson Mandela'nın "Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Eğer onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine, karşıtına kıyasla çok daha doğal gelir" sözlerine yer vererek şunları söyledi:

"Hiçbir insanın ten rengi nedeniyle hayatının tehdit altında olması ya da hayatını kaybetmesi anlaşılır değil, korkunç ve kesinlikle kabul edilebilir değil. Yeter artık. Uyanalım ve bu dünyanın, kültürümüzün ve yanlış hükümetin bu sinsi ırkçılık hastalığına karşı uyanık kalalım."