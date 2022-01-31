Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı

Sarah Jessica Parker'ın And Just Like That çekimlerinden 14 saat boyuncu topuklu ayakkabılarını değiştirmediği ortaya çıktı.

Haberler 31.01.2022 - 15:03

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 1

Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker topuklu ayakkabılara olan düşkünlüğüyle biliniyor. Öyle ki 56 yaşındaki oyuncu  Sex And The City dizisinde alışveriş yaptığı mağazayı satın aldı ve çekimler dışındaki tüm vaktini iş yerinde geçiriyor. 

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 2

Parker'ın, fenomen dizinin devamı olan And Just Like That dizisi çekimlerinde topuklu ayakkabılarını çıkarmadığı ortaya çıktı.

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 3

Arkadaşları 14 saati bulan çekimlere rağmen Parker'ın topuklu ayakkabılarıyla koşuşturduğunu söyledi...

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 4

İşte Sarah Jessica Parker'ın And Just Like That setinden fotoğrafları ve dizinin konusu... 

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 5

Ekranların fenomen dizisi Sex And The City’nin devam halkası olan And Just Like That, 50’li yaşlarında olan Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) ve Miranda'nın (Cynthia Nixon) hikayesini anlatıyor.

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 6

Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City'den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 7
Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 8
Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 9
Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 10
Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı - 11

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