Sarah Jessica Parker sette 14 saat topuklularını çıkarmadı

Haberler 31.01.2022 - 15:03
Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker topuklu ayakkabılara olan düşkünlüğüyle biliniyor. Öyle ki 56 yaşındaki oyuncu Sex And The City dizisinde alışveriş yaptığı mağazayı satın aldı ve çekimler dışındaki tüm vaktini iş yerinde geçiriyor.
Parker'ın, fenomen dizinin devamı olan And Just Like That dizisi çekimlerinde topuklu ayakkabılarını çıkarmadığı ortaya çıktı.
Arkadaşları 14 saati bulan çekimlere rağmen Parker'ın topuklu ayakkabılarıyla koşuşturduğunu söyledi...
İşte Sarah Jessica Parker'ın And Just Like That setinden fotoğrafları ve dizinin konusu...
Ekranların fenomen dizisi Sex And The City’nin devam halkası olan And Just Like That, 50’li yaşlarında olan Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) ve Miranda'nın (Cynthia Nixon) hikayesini anlatıyor.
Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City'den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.