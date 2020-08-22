Sarah Jessica Parker Sex and the City'de alışveriş yaptığı yerde ayakkabı mağazası açtı
Sex and the City dizisi ile dünya çapında bir ün kazanan oyuncu Sarah Jessica Parker, dizideki mağazayı satın aldı. Önceki gün New York'ta görüntülenen Parker, kutuları düzenlerken objektiflere takıldı.
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Altı yıl önce kendi markası olan SJP Collection'ı kuran Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, en büyük hayalini gerçekleştirdi. 55 yaşındaki yıldız ilk ayakkabı mağazasını dizide senaryo gereği sürekli alışveriş yaptığı yerde açtı.
55 yaşındaki oyuncu, önceki gün New York'taki mağazasında kutuları düzeltirken görüntülendi.
Hemen hemen her gün 5. ve 6. caddeler arasında yer alan 31 W 54th Street'teki Midtown Manhattan'ın kalbindeki dükkana giden Sarah Jessica Parker, ayakkabının yanı sıra mum, güneş gözlüğü, kitap ve plaj havlusu da satışa sunacak.
ABD'li oyuncu, böylelikle 6 yıl önce kurduğu hayalini gerçekleştirdi.
Sarah Jessica Parker, 1998 ile 2004 yılları arasında ekrana gelen Sex and the City dizisi ile kariyerinde zirveyi gördü.
Parker, dizide sık sık alışveriş yapan Carrie Bradshaw'u canlandırdı.
Oyuncu, kendisi gibi oyuncu, Matthew Broderick ile 1997 yılında evlendi. Çiftin, 3 çocuğu Marion, Tabitha, James adında 3 çocuğu bulunuyor.
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