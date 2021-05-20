Saray Meghan Markle ve Prens Harry’nin evlilik yıl dönümünü kutlamadı

Prens Harry, geçen hafta Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına konuk olmuş, kraliyet ailesindeki yaşamını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"GENETİK ACILARIM VAR"

“Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim” diyen Prens Harry, “Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.