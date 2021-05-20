Saray Meghan Markle ve Prens Harry’nin evlilik yıl dönümünü kutlamadı

ntv.com.tr 20.05.2021 - 09:34
HAYRANLARINDAN MESAJ YAĞDI
Meghan Markle ve Prens Harry’nin hayranları, Sussex çiftinin üçüncü evlilik yıl dönümünü kutlamak için dün pek çok sosyal medya paylaşımı yaptı.
19 Mayıs 2018’de İngiltere’de Windsor Kalesi’ndeki St George's Şapeli’nde evlenen çift için mesaj yağdı.
SARAYDA İKİNCİ KEZ SESSİZLİK
Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan çift, için saray sessiz kalmayı seçti. İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait resmi hesaplardan Sussex Dükü ve Düşesi için herhangi bir kutlama mesajı yayımlanmadı. Bu, kraliyetin, Sussex çiftinin evlilik yıl dönümü için sessiz kalmayı tercih ettiği ikinci yıl.
İki yaşında Archie adında bir oğlu bulunan ve yaz başında bir kız bebekleri dünyaya gelecek olan çift de evlilik yıl dönümleriyle ilgili herhangi bir mesaj vermedi.
KATE VE WILLIAM ÇİFTİNİ KUTLADILAR
Kate Middleton ve Prens William çifti, 29 Nisan’da evliliklerinin 10. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yeni bir fotoğraf paylaşarak kutlamıştı. Üç çocukları olan çiftin 2011'de Westminster Abbey'de dünyanın dört bir yanından iki milyar insanın önünde ettikleri yeminin yıl dönümünü Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile eşi Camilla da kutlamıştı.
SARAY ALEYHİNE ANLATILANLAR İPLERİ GERDİ
Meghan ve Harry ikilisi ile kraliyet arasında ipler, çiftin kraliyet görevlerini bırakmasıyla gevşerken, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj ve arkasından, geçtiğimiz hafta Harry’nin bir podcast yayınında ailesi aleyhine konuşmasıyla kopma noktasına geldi.
32 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN ELEŞTİRİSİWinfrey röportajında Meghan Markle, 16 Mayıs 2018’de evlerinin arka bahçesinde Canterbury Başpiskoposu ile özel bir 'nikah' düzenlediklerini ve başka hiçbir konuk almadıklarını söylemişti. Çiftin 19 Mayıs’ta düzenlenen gösterişli nikahını ise tüm dünya canlı yayında izlemişti. Bunun üzerine İngilizler, Windsor Kalesi'nde düzenlenen ve vergileriyle finanse edilen 32 milyon sterlinlik düğünün neden gerekli olduğu sorularını gündeme getirdi.
İngiltere Kilisesi’nde düğünle ilgili kurallar katı oluşuyla biliniyor. Nikah için en az iki şahide ihtiyaç oluyor. Çiftin evlilik cüzdanı da 19 Mayıs'ta gerçekten evlendiklerini gösteriyor.
IRKÇILIKLA SUÇLADI
Meghan Markle, mart ayında CBS’te yayınlanan Oprah Winfrey röportajında, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olarak, oğlunun hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.
“KATE BENİ AĞLATTI"
Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı" açıklamasında bulundu.
"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"
Kraliyet içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullanmıştı.
Sussex Düşesi, Ocak 2019'da Windsor Kalesi'nin arazisindeki evlerinde intihar düşünceleri olduğunu söylerken, 'yalnız bırakılamayacağını' ve kocasının onu 'sarıp sarmaladığını' söylemişti. Beş aylık hamile olduğu dönemde sarayın kendisine yardım etmeyi reddettiğini de eklemişti.
Prens Harry, geçen hafta Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına konuk olmuş, kraliyet ailesindeki yaşamını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
"GENETİK ACILARIM VAR"
“Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim” diyen Prens Harry, “Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.
"HAYATIM TRUMAN SHOW GİBİYDİ"
20’li yaşlarındayken kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum.”
Harry’nin bu açıklamaları sonrası bazı saray yetkilileri, çiftin halen kullanmaya devam ettiği ‘Dük’ ve ‘Düşes’ unvanlarını bırakmaları gerektiğini belirtmiş, “Hem kraliyeti beğenmiyorsunuz hem hala unvanlarınızı kullanıyorsunuz” demişti.
Öte yandan Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın doğum gününde ağabeyi Prens William’a katılmak üzere İngiltere’ye dönecek. Ancak saray kaynakları, Sussex Dükü’nün kraliyeti topa tuttuğu son podcast röportajından sonra ailesiyle yüz yüze geldiğinde gerginlik yaşamasından endişeli.
Megxit'ten bu yana ilişkileri gergin olan Harry ve William kardeşler, anneleri Prenses Diana’nın 60. doğum günü olan 1 Temmuz'da, Londra'daki Kensington Sarayı'nda Diana heykelinin açılışı için yeniden bir araya gelecek. Heykel açılış etkinliğinin, Sussex’lerin yakın zamanda doğması beklenen ikinci çocuğunun geliş zamanlamasına bağlı olduğu söyleniyor.