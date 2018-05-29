Saray sonunda Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerini tanıdı
ntv.com.tr
Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalayan Meghan Markle’ın Kensington Sarayı web sitesinde yer alan biyografisinde güncelleme yapıldı ve oyunculuk kariyerinden de söz edildi.
-
1Meghan Markle’ın Kensington Sarayı’ndaki resmi sayfasında önemli bir güncelleme yapıldı.
-
2
Yeni düşesin biyografisi, Prens Harry ile evlendikten sonra yayımlansa da Markle’ın hayranları için hayal kırıklığı olmuş, çünkü Kensington Sarayı, Markle’ın oyunculuk kariyerini yok saymıştı.
-
3
Biyografide yapılan güncellemeyle, Markle’ın ‘Suits’ dizisinde Rachel Zane karakterini canlandırdığı bilgisine yer verildi.
-
4
Biyografide, “Yedi sezon ve 100 bölümden oluşan Suits dizisinde Rachel Zane rolünü oynamıştır” denildi.
-
5
Ayrıca, “Suits’de oynarken Düşes dizinin çekildiği Toronto’ya taşındı. Çok sevdiği Kanada onun ikinci evi haline geldi” ifadesi de kullanıldı.
-
6
Sarayın web sitesinde ayrıca Markle’ın The Tig internet sitesinden de söz edilerek, “Oyuncu olarak başarılı bir kariyerin yanı sıra Prenses Hazretleri The Tig adında, cinsiyet eşitliği gibi sosyal meselelerin yanı sıra seyahat, yeme-içme ve moda konusunda makalelerin yer aldığı bir lifestyle internet sitesinde yazdı ve editörlük yaptı” denildi.
-
7
The Tig adlı site, Markle ile Prens Harry’nin nişanlanmasının hemen ardından kapanmıştı.
-
8
Kraliyetin web sayfasında “Sussex Düşesi Hakkında” bölümünde Markle’ın bugüne kadar içinde yer aldığı yardım faaliyetlerinden de söz edilmesi dikkat çekmişti.
-
9
Aynı zamanda 2015 yılında Dünya Kadınlar Günü’nde, Birleşmiş Milletler Kadınların Siyasete Katılım ve Liderliğini Destekleme konulu konuşmasına yer verilen Markle’ın, konuşmasındaki cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıkarılmış, “Bir kadın ve feminist olmaktan gurur duyuyorum” sözü alıntılanmıştı.