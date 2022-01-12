Sarayın eski aşçısı: Kraliçenin favorisi Geyikburger

Haberler 12.01.2022 - 10:07
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (95) bugüne kadar Buckingham Sarayı'nda yerli, yabancı çok sayıda önemli konuk ağırladı. Konuklarına gümüş ve porselen takımların bulunduğu görkemli sofralarda, saray aşçılarının özenle hazırladığı çok özel yemekler sundu. Ama Kraliçe II. Elizabeth'in de günümüzün fast food mutfağından hamburger sevdiği ortaya çıktı.
Ancak bir farkla; Kraliçe normal zincir restoranlarda satılan hamburgerleri değil, geyikburger diye tanımlanan geyik etinden yapılmış hamburgeri tercih ediyor.
'Pizza sevmiyordu'
15 yıl boyunca II. Elizabeth'in resmi konutu Buckingham Sarayı'nda görev yapan aşçıbaşı Darren O'Grady, Kraliçe'nin en sevdiği fast food'un geyikburger olduğunu açıkladı.
Şef O'Grady, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Çevremizde tanıdığımız çoğu insan gibi kraliçenin de büyük bir hamburger zevki var ama o sadece ekmeksiz hamburger köftesi tercih eder" dedi.
Ayrıca Prens Charles, Prens Harry, Prens William ve Prenses Diana için de yemek pişirmiş olan şef O'Grady, Kraliç'enin İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde aşçılardan sık sık geyikburger istediğini belirtti.
Şef, "Balmoral'da kraliyet üyeleri geyik avlardı, biz de o geyiklerin etinden hamburger hazırlardık" dedi.
Kraliçeye ekmeksiz hamburger hazırlamadığı zamanlardaysa esas olarak klasik Fransız yemekleri pişirdiğini söyleyen O'Grady, Elizabeth'in pizzadan hiç hoşlanmadığını ve sarayda geçirdiği 15 yıl boyunca tek bir pizza servis edilmediğini sözlerine ekledi.