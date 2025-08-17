Sardes Antik Kenti'ndeki Lidya kalıntıları ziyarete açılacak

Kazı Başkanı ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicholas Cahill, antik şehirde daha önceki kazılarda açtıkları bazı bölümleri ziyaret rotasına eklemeye hazırlandıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisinin Pers işgali dönemi ve klasik Lidya dönemi yapılarının buluntuları olduğunu ifade eden Cahill, gezi güzergahına eklenecek bazı yapıların Lidya mimarına ve yaşantısına dair önemli bilgiler sunacağını kaydetti.

Cahill, ziyarete açacakları alanda bir Lidya mutfağının yer aldığını anlatarak, "30 kadar tabak ve tabanda kalmış bir ocak, birkaç güveç ve kapağı, et kızartmak için demir şiş bulduk. Onun yanında evin sahibi olduğunu düşündüğümüz bir yaşlı insan iskeleti bulduk. Ayrıca bir cam fabrikası bulduk. İlginç bir cam tipi, saydam normal bir pencere camı değil. Taş gibi kullanmışlar, kan rengi kırmızı cam. O camlar o tarihlerde Yunanistan'da bulunmuyor, daha çok Mezopotamya'dan geliyor." diye konuştu.