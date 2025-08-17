Sardes Antik Kenti'ndeki Lidya kalıntıları ziyarete açılacak
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Sardes Antik Kenti'nde, yaklaşık 120 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarda ulaşılan Lidya dönemi kalıntılarının ziyarete açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor. Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış kente gelen ziyaretçiler, çok tanrılı dinler döneminden Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları görme imkanı buluyor.