Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı?

Sarılma eylemi, tek başına orucu bozan fiiller arasında yer almaz. İslam dininde orucun bozulmasına sebep olan temel unsurlar, kasıtlı şekilde yeme içme ve cinsel ilişki gibi durumlardır. Bu yüzden sadece sarılmakla oruç geçersiz olmaz.

Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı? - 1

SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

 Sarılmanın kendisi orucun özüne zarar vermez, ancak kontrolü kaybetme ihtimali taşıyan durumlarda dikkatli olmak önerilir. Bu şekilde oruç ibadetinin manevi boyutunu korumak mümkündür.

EŞE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?


Eşler arasındaki sarılma, yeme içme veya doğrudan cinsel ilişki olmadıkça orucu bozmaz. Din kaynaklarında, eşlerin yakınlaşmasının oruca zarar vermeyeceği, ancak aşırıya kaçmamak gerektiği vurgulanır. Bu uygulama, Peygamber Efendimiz’in oruçluyken eşleriyle şefkatli davranışlarda bulunduğu rivayetlerine de dayanır. Bu nedenle eşlerin gündüz vakti sadece sarılması oruç ibadetini geçersiz kılmaz.

SEVGİLİYE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?


Sevgiliye sarılmak, yeme ve içme gibi fiillerle aynı kategoride görülmediği için orucu bozmaz. Orucun temel bozucularından olan cinsel ilişki gerçekleşmediği sürece oruca zarar gelmez. Ancak İslami ölçülere göre evlilik dışı temaslar günah kabul edildiğinden, bu eylemin dini açıdan onaylanmadığı belirtilir. Yine de sadece sarılmak tek başına orucu geçersiz kılmaz. Kişi oruçlu iken manevi değerleri korumak için bu tarz davranışlardan uzak durmayı tercih edebilir. Bu, orucun maneviyatını daha iyi muhafaza etmeye yardımcı olur ve günaha girme riskini azaltır.

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Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı? - 2

BEKÂRLARIN SEVGİLİSİNE SARILMASI ORUCU BOZAR MI?

Bekâr bir kimsenin sevgilisine sarılması, orucu bozmaz. Orucu bozan durumlar arasında yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi açık fiiller bulunur. Sarılma davranışı bu kapsama girmediği için orucu geçersiz kılmaz. Bununla birlikte, dinen evli olmayan çiftlerin fiziksel teması haram sayıldığı için ayrıca günah kabul edildiği belirtilir. Ancak o gün için tutulan oruç bozulmamış kabul edilir ve yeniden tutmaya gerek kalmaz. Kişi, manevi hassasiyetini korumak adına oruçlu iken kendini tutamama tehlikesi olan yakınlaşmalardan uzak kalmaya özen gösterebilir.

KIZ ARKADAŞA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?


Bir erkek, kız arkadaşıyla oruçluyken sarıldığında, oruç geçerli kalır. Sarılma, temel olarak yeme içme veya doğrudan cinsel ilişki kategorisine girmediğinden, bu eylem tek başına orucun bozulmasına yol açmaz. Yine de dinen evlilik bağı olmayan kişilerin fiziksel temasının günah olduğu vurgulanır. Bu günahkâr olma durumu orucun sıhhatini doğrudan etkilemez; oruç bozulmaz ancak manevi açıdan sakıncalı görülür. Özellikle şehvetin artmasına yol açacak bir yakınlaşma söz konusuysa dikkatli olmak gerekir. Kişi kendini kontrol edebildiği sürece oruç zedelenmez ve gününe gün kaza edilmez.

ERKEK ARKADAŞA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?


Bir kadın, oruçlu iken erkek arkadaşına sarıldığında, oruç bozulmaz. Cinsel ilişki veya kasıtlı şekilde yeme içme söz konusu değilse oruç geçersiz olmaz. Ancak İslam’a göre nikâhsız karşı cinsle yakın temasın helal olmadığı belirtilir. Yine de bu manevi sorumluluğun oruca doğrudan bir etkisi yoktur. Kontrol sağlanıyorsa oruç devam eder. Dini hassasiyetlere dikkat etmek ve ibadetin manevi boyutunu korumak adına oruç tutan kimse böyle durumlardan uzak durmayı tercih edebilir.
Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı? - 3

NİŞANLIYA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

Nişanlı kişilerin birbirine sarılması, oruç açısından bakıldığında orucu bozmaz. Oruçluyken vücudu yemek, içmek veya cinsel ilişki ile meşgul etmemek esastır. Sarılma bu fiiller içinde sayılmaz. Ancak nişan, dinen henüz evlilik statüsü kazandırmadığı için yakın temasın haram olarak değerlendirildiği belirtilir. Bu, orucun sıhhatini etkileyen bir durum olmasa da manevi açıdan sakıncalı sayılır. Kişi oruçlu iken şehvetin artmasına neden olacak davranışlardan uzak durarak hem oruç görevini tam yapar hem de kendini günaha girmekten korur. Bu şekilde orucun manevi boyutu daha iyi muhafaza edilir.

EL ELE TUTUŞMAK ORUCU BOZAR MI?


El ele tutuşmak veya sarılmak, orucu doğrudan bozmaz. Oruç, yeme içme veya cinsel ilişkinin olmamasıyla korunur. Sarılma veya el tutuşması, bu kapsamda bozucu fiillerden sayılmaz. Dini açıdan bakıldığında, nikâhsız çiftlerin el ele tutuşması ve sarılması günah kabul edilse de bu eylemler orucun sıhhatini iptal etmez. Kişi, kendisini şehvet açısından kontrol edebildiği sürece orucun manevi değeri korunur. Her durumda, oruç esnasında bu davranışları ölçülü ve dikkatli şekilde gerçekleştirmek tavsiye edilir.

DOKUNMAK ORUCU BOZAR MI?


Sarılmak ve dokunmak, tek başına orucu bozan eylemlerden değildir. İslam dininde orucun temel bozucuları, kasıtlı yemek, içmek ve cinsel ilişkidir. Dokunma veya sarılma cinsel ilişki sayılmaz. Ancak şehvetin yoğunlaşması hâlinde oruç bozulur. Bu noktada dikkatli olmak gerekir. Kişi eşiyle dahi olsa kendini kontrol edemeyeceği bir şekilde dokunma veya sarılma eylemine girmekten kaçınmalıdır. Yine de bu davranışlar orucun manevi yönüne zarar verebileceği için, özellikle oruç saatlerinde daha hassas davranmak ve ibadetin ruhuna uygun hareket etmek önemlidir.

ŞEHVETLE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?


Şehvetle sarılmak, kişinin kendini kontrol etmesi şartıyla orucu bozmaz. Yani cinsel ilişki düzeyine varmayan davranışlar orucu geçersiz kılmaz. Bu sebeple, oruçluyken şehvet uyandıran davranışlardan kaçınmak önerilir. Zira orucun amacı yalnızca aç kalmak değil, aynı zamanda nefsi terbiye etmektir. Şehvetli yakınlaşmalar, kişinin manevi huzurunu bozabilir ve ibadetinin sevabını azaltabilir. Kişi kendinden emin değilse bu tarz davranışlardan uzak durarak orucun manevi bütünlüğünü korumaya özen gösterebilir.
Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı? - 4

ORUÇLUYKEN SARILMAK GÜNAH MI?

Oruçluyken sarılmanın günah olup olmadığı, sarılınan kişiyle olan ilişkiye göre değişir. Eşler arasında bu davranış helal sayılır, bu yüzden günah olarak kabul edilmez. Ancak nikâhsız bir partner veya dini açıdan mahrem olmayan biriyle sarılmak, oruçlu olunmasına bakılmaksızın haram kabul edilir. Bu durum, orucu bozmaktan ziyade ibadetin manevi değerini azaltma ve günaha girme riski taşır. Kısacası helal da olsa haram da olsa, sadece sarılma eylemi orucu geçersiz kılmaz; ancak haram bir temas günah sayıldığı için manevi açıdan sakıncalı görülür.

SARILMAK ORUCUN SEVABINI AZALTIR MI?


Sarılmak orucun sevabını mutlaka azaltır diye kesin bir hüküm yoktur. Ancak şehveti artıran veya kişiyi ibadetten uzaklaştıran her davranış gibi sarılma da orucun manevi boyutuna etki edebilir. Eşler arasında ölçülü şekilde sarılmak, sevap konusunda bir düşüşe yol açmayabilir. Fakat nikâhsız bir kişiye sarılmak günah olduğu için ibadetin ruhuna zarar verebilir ve orucun bereketini azaltabilir. Oruç tutan bir kimse, davranışlarında daha dikkatli olmak ve maneviyatını korumak isterse bu tür yakınlaşmalardan sakınabilir. Böylelikle orucun hem farz hem de ahlaki boyutu ideal şekilde yerine getirilmiş olur.
Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı? - 5

DİYANET’E GÖRE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, sarılma eyleminin orucu bozmadığı görüşündedir. Bu konuda yapılan açıklamalarda, sarılmanın yemek içmek veya doğrudan cinsel ilişki gibi bozucu fiillerden sayılmadığı belirtilir. Oruç, esas itibarıyla nefsi terbiye ve manevi arınma amacını taşır. Sarılma sırasında kişinin kendini tutabileceğine güveni varsa oruç zarar görmez. Diyanet kaynaklarında da bu hususa önem verilir ve oruçluyken eşlerin şefkatli davranışlarının, aşırıya kaçılmadığı müddetçe orucu geçersiz kılmayacağı açıklanır.

RAMAZANDA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruçlu iken sarılmak, orucu bozmaz. Orucun bozulmasına neden olan fiiller, aylara göre değişmez; Ramazan’da da temel kural aynıdır. Sarılma, doğrudan cinsel ilişki sayılmadığı için orucun geçersiz sayılmasına yol açmaz. Bu nedenle özellikle Ramazan döneminde manevi atmosfere saygı adına davranışlarda daha hassas olmak önerilir. Sadece sarılma eylemi, orucun dayandığı esasları ihlal etmediği için bozulma söz konusu olmaz. Kişi, ibadetine zarar vermemek için kendini kontrol ettiği sürece oruç devam eder.

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