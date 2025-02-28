Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı?
Sarılma eylemi, tek başına orucu bozan fiiller arasında yer almaz. İslam dininde orucun bozulmasına sebep olan temel unsurlar, kasıtlı şekilde yeme içme ve cinsel ilişki gibi durumlardır. Bu yüzden sadece sarılmakla oruç geçersiz olmaz.
SARILMAK ORUCU BOZAR MI?Sarılmanın kendisi orucun özüne zarar vermez, ancak kontrolü kaybetme ihtimali taşıyan durumlarda dikkatli olmak önerilir. Bu şekilde oruç ibadetinin manevi boyutunu korumak mümkündür.
EŞE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?
Eşler arasındaki sarılma, yeme içme veya doğrudan cinsel ilişki olmadıkça orucu bozmaz. Din kaynaklarında, eşlerin yakınlaşmasının oruca zarar vermeyeceği, ancak aşırıya kaçmamak gerektiği vurgulanır. Bu uygulama, Peygamber Efendimiz’in oruçluyken eşleriyle şefkatli davranışlarda bulunduğu rivayetlerine de dayanır. Bu nedenle eşlerin gündüz vakti sadece sarılması oruç ibadetini geçersiz kılmaz.
SEVGİLİYE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?
Sevgiliye sarılmak, yeme ve içme gibi fiillerle aynı kategoride görülmediği için orucu bozmaz. Orucun temel bozucularından olan cinsel ilişki gerçekleşmediği sürece oruca zarar gelmez. Ancak İslami ölçülere göre evlilik dışı temaslar günah kabul edildiğinden, bu eylemin dini açıdan onaylanmadığı belirtilir. Yine de sadece sarılmak tek başına orucu geçersiz kılmaz. Kişi oruçlu iken manevi değerleri korumak için bu tarz davranışlardan uzak durmayı tercih edebilir. Bu, orucun maneviyatını daha iyi muhafaza etmeye yardımcı olur ve günaha girme riskini azaltır.