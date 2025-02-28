Sarılmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre sarılmak orucu bozar mı?

BEKÂRLARIN SEVGİLİSİNE SARILMASI ORUCU BOZAR MI?

Bekâr bir kimsenin sevgilisine sarılması, orucu bozmaz. Orucu bozan durumlar arasında yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi açık fiiller bulunur. Sarılma davranışı bu kapsama girmediği için orucu geçersiz kılmaz. Bununla birlikte, dinen evli olmayan çiftlerin fiziksel teması haram sayıldığı için ayrıca günah kabul edildiği belirtilir. Ancak o gün için tutulan oruç bozulmamış kabul edilir ve yeniden tutmaya gerek kalmaz. Kişi, manevi hassasiyetini korumak adına oruçlu iken kendini tutamama tehlikesi olan yakınlaşmalardan uzak kalmaya özen gösterebilir.



KIZ ARKADAŞA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

ERKEK ARKADAŞA SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

Bir erkek, kız arkadaşıyla oruçluyken sarıldığında, oruç geçerli kalır. Sarılma, temel olarak yeme içme veya doğrudan cinsel ilişki kategorisine girmediğinden, bu eylem tek başına orucun bozulmasına yol açmaz. Yine de dinen evlilik bağı olmayan kişilerin fiziksel temasının günah olduğu vurgulanır. Bu günahkâr olma durumu orucun sıhhatini doğrudan etkilemez; oruç bozulmaz ancak manevi açıdan sakıncalı görülür. Özellikle şehvetin artmasına yol açacak bir yakınlaşma söz konusuysa dikkatli olmak gerekir. Kişi kendini kontrol edebildiği sürece oruç zedelenmez ve gününe gün kaza edilmez.Bir kadın, oruçlu iken erkek arkadaşına sarıldığında, oruç bozulmaz. Cinsel ilişki veya kasıtlı şekilde yeme içme söz konusu değilse oruç geçersiz olmaz. Ancak İslam’a göre nikâhsız karşı cinsle yakın temasın helal olmadığı belirtilir. Yine de bu manevi sorumluluğun oruca doğrudan bir etkisi yoktur. Kontrol sağlanıyorsa oruç devam eder. Dini hassasiyetlere dikkat etmek ve ibadetin manevi boyutunu korumak adına oruç tutan kimse böyle durumlardan uzak durmayı tercih edebilir.