Sarışın oldular. Son günlerde imaj tazeleyen ünlüler
10.03.2026 09:54
NTV - Haber Merkezi
Magazin dünyasının ünlü isimleri zaman zaman imaj tazeliyor. Son günlerde bazı ünlüler de yeni görünümleriyle gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un imajı çok beğenildi.
Ünlü isimler, zaman zaman yeni projeleri bazen de değişiklik istedikleri için imaj yeniliyor. Tarz değişikliğine giden ünlü isimler, yeni görüntüleriyle adlarından söz ettiriyor. Son günlerde de ünlüler dünyasından birkaç isim de saçlarını sarıya boyattı.
MARGOT ROBBIE
2016 yılından bu yana Tom Ackerley ile mutlu bir evliliği olan Margot Robbie, 2024'te ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir oğlu olan ünlü oyuncu, kısa bir süre önce setlere döndü. Son olarak Jacob Elordi ile başrolleri paylaştığı “Uğultulu Tepeler” filmiyle adından söz ettiren Margot Robbie imaj tazeledi. Paris Moda Haftası'nda ortaya çıkan ünlü oyuncu, kısa saçlarıyla dikkat çekti.
KIVANÇ TATLITUĞ
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak “Dönence” adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ da imaj tazeledi. Ünlü oyuncunun yeni halini 2016'da dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ARTİST MİSİN?" DİYE PAYLAŞTI
Başak Dizer, evlerinde saçlarını sarıya boyatan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" diyerek yayınladı. Kilo verdiği de dikkat çeken ünlü oyuncuya “Ne yapsa yakışıyor”, “Hem beyefendi, hem yakışıklı”, “Harika olmuş” gibi yorumlar geldi.
DEMET AKALIN
Şimdilerde Gökhan Özen'le düet yapmaya hazırlanan Demet Akalın, imaj tazeledi. Uzun süredir kullandığı kumral tonundan vazgeçen ünlü isim, yıllar sonra yeniden sarışın oldu. Yeni şarkı öncesi sarışın olan 53 yaşındaki Akalın'ın yeni saçları çok beğenildi.
SEFO
"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, son dönemin popüler ünlüleri arasında yer alıyor. Demet Akalın'ın ardından İrem Derici ile düet yapan Sefo, saçlarını platin tonlarına boyattı. Radikal bir değişiklik yapan ünlü ismin yeni imajı bazı hayranları tarafından çok beğenilse de bazıları da Sefo'ya yakıştırmadı.