Sarışın oldular. Son günlerde imaj tazeleyen ünlüler

2016 yılından bu yana Tom Ackerley ile mutlu bir evliliği olan Margot Robbie, 2024'te ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir oğlu olan ünlü oyuncu, kısa bir süre önce setlere döndü. Son olarak Jacob Elordi ile başrolleri paylaştığı “Uğultulu Tepeler” filmiyle adından söz ettiren Margot Robbie imaj tazeledi. Paris Moda Haftası'nda ortaya çıkan ünlü oyuncu, kısa saçlarıyla dikkat çekti.