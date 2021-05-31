Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

Independent Türkçe'nin Sputnik International'dan aktardığına göre; Park, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yorumları okuduğumda şarkı sözlerimde bazılarının uğrunda ölmeye hazır olduğu bir kelime kullandığımı fark ettim."

"Müslümanlar için çok şey ifade eden bir kelimeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"