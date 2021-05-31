Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

Şarkı sözleri tepki çeken Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "Bana Allah gibi tap" sözleri nedeniyle özür diledi: "Bu ifadeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"

31.05.2021 - 10:48

Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür - 1
Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "MUKBANG!" isimli parçasının remix versiyonunda kullandığı, "Bana Allah gibi tap" sözlerinin ardından büyük tepki çekti.


Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür - 2
Kendisine yöneltilen eleştirileri ilk başta önemsemeyen Park, şarkı sözlerinin "Asla saldırgan olmadığını ve saygısızlık içermediğini" söyledi.


Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür - 3
Ancak hayranların tepkisiyle karşılaşan Park fikrini değiştirerek özür açıklaması yaptı.


Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür - 4
Independent Türkçe'nin Sputnik International'dan aktardığına göre; Park, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yorumları okuduğumda şarkı sözlerimde bazılarının uğrunda ölmeye hazır olduğu bir kelime kullandığımı fark ettim."


Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür - 5
"Müslümanlar için çok şey ifade eden bir kelimeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER