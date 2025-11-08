Şarkıcı Bengü'den yeni imaj: Koyu renk saçtan vazgeçti
08.11.2025 13:57
Son Güncelleme: 08.11.2025 14:02
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Bengü, saç rengini değiştirdi. Bengü'nün yeni hali gündem olurken, son dönemde imaj tazeleyen isimler de akıllara geldi.
"Feveran", "Korkma Kalbim", "Saygımdan" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Bengü, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kullandığı koyu saçlarından vazgeçen 46 yaşındaki Bengü, saçlarını sarıya boyattı.
Bengü'nün bu radikal kararı sonrası son dönemde imaj değiştiren ünlüler merak edildi. İşte o ünlü isimler...
MELEK MOSSO
Kısa bir süre önce Serkan Sağdıç ile yollarını ayıran Melek Mosso, kısa olarak kullandığı saç rengini değiştirdi. Siyah rengi tercih eden Mosso, saçlarının önlerini ve iç kısımlarını mora boyattı.
GONCA VUSLATERİ
Son olarak "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" dizisinde rol alan ve şimdilerde kızı Asya Mone ile ilgilenen Gonca Vuslateri, saç rengini değiştirdi.
Siyah saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu, paylaşımında "Yeni işler, yeni saçlar" dedi.
İPEK TUZCUOĞLU
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu da kısa bir süre önce yeni projesi için sarışın oldu. Saçlarını kestirip sarıya boyatan ünlü isim, yeni halini "Yeni yol, yeni rota, yeni bir gönül macerası" notuyla paylaştı.
ÖZGE ÖZDER
Son olarak “Bir Zamanlar İstanbul” adlı dizide rol alan oyuncu Özge Özder de yaz aylarında imaj tazeledi. Ünlü isim, saçlarını kısacık kestirdi ve yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.