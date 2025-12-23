Şarkıcı Cansever kanserle savaşıyor. Son durumunu açıkladı
23.12.2025 08:49
NTV - Haber Merkezi
1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavisi başlayan ünlü isim, son durumu hakkında açıklama yaptı.
"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, geçtiğimiz hafta kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sağlık sorunları sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurdu.
"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Kendine has tarzıyla dikkat çeken Cansever, sosyal medyadan yayınladığı videoda da “Bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum...Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyerek kemoterapiye başlayacağını belirtti.
TEDAVİSİ BAŞLADI
Tedavisi başlayan 58 yaşındaki Cansever, ikinci kemoterapiyi aldığını ve her şeyin güzel gittiğini duyurduktan sonra bir paylaşım daha yaptı.
"GÜNLERDİR DIŞARI ÇIKMADIM"
Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı, son durumuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:
"29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun."