Şarkıcı Ellie Goulding prensesler gibi evlendi
ntv.com.tr
İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, sanat simsarı Caspar Jopling ile ünlü sanatçıların ve kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı bir düğünle evlendi. Victoria dönemi modasına uygun bir gelinlik giyen Goulding, kraliyet ailesi üyelerininkine benzer bir düğünle evlendi.
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İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, sanat simsarı Caspar Jopling ile pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir düğünle evlendi.
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İngiltere’nin kuzeyindeki York Minster Katedrali’nde gerçekleşen düğün, kraliyet ailesi düğünlerini andırdı.
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32 yaşındaki şarkıcı Goulding, Chloe tasarımı, Victoria dönemi modasına uygun bir gelinlik giydi.
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Goulding, daha önce verdiği bir röportajda nasıl bir gelinlik giymek istediğini anlatırken, Prenses Anne ve Grace Kelly’nin gelinliklerine benzer bir gelinliği tercih edeceğini söylemişti.
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İpek gelinlik, beyaz cam boncuklar ve beyaz York gülleri ile süslenmişti.
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Birlikteliklerini The Times dergisinin Ağustos 2018 sayısında duyuran Goulding ve Jopling çiftinin düğününe geçtiğimiz Sevgililer Günü’nden bir gün sonra nişanlanan Katy Perry ile Orlando Bloom ikilisi el ele katıldı.
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Düğünün davetlileri arasında oyuncu Sienna Miller, şarkıcı James Blunt ve komedyen Jimmy Carr gibi ünlü isimler ile kraliyet ailesi üyeleri de vardı.
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İşte Ellie Goulding’in düğününe katılan ünlüler ve düğünden yansıyan kareler...
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9Katy Perry, Orlando Bloom
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10Sienna Miller ve Lucas Zwirner
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11James Blunt ve Sofia Wellesley
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12York Düşesi Sarah Ferguson ve kızı Prenses Eugenie
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13Prenses Beatrice
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14Model Cressida Bonas
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15Resaam Tracey Emin
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