Şarkıcı Gülçin Ergül kazayı anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Haberler 18.12.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 18.12.2021 - 11:48
Hayranlarına veda eden Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.
Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum" dedi.
"O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum" diyen Ergül, "Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.
Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum" sözlerini dile getirdi.
Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok"