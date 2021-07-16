Şarkıcı Gülden’e eski eşinden tehdit: Yok edeceğim
YouTube üzerinden yeni şarkısı Yandan Yandan'ı yayınlayan şarkıcı Gülden, eski eşi Ercan Mutlu tarafından tehdit edildi. "Artık savaş zamanı" diyen Ercan Mutlu "Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!" diyerek şarkıcı tehdit etti.
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16.07.2021 - 15:46
Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği Yandan Yandan adlı şarkısını, YouTube üzerinden yayınladı. Ünlü şarkıcı, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun tehdit mesajlarına maruz kaldı.
Ercan Mutlu Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.
Ercan Mutlu, "Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!" dedi.
“İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor" diyen Ercan Mutlu, “Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin" diye konuştu.
Şarkıcı Gülden’in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.
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