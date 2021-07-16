Şarkıcı Gülden’e eski eşinden tehdit: Yok edeceğim

Ercan Mutlu, "Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!" dedi.

“İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor" diyen Ercan Mutlu, “Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin" diye konuştu.





