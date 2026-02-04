Şarkıcı Jesy Nelson'ın zor günleri. İkiz bebeklerinin hastalığını anlattı
04.02.2026
NTV - Haber Merkezi
Little Mix adlı müzik grubunun eski üyesi Jesy Nelson, geçen yıl anne oldu. Nelson, doğduktan aylar sonra SMA Tip 1 hastası teşhisi alan ikiz bebekleriyle ilgili konuştu.
X Factor adlı yarışmayla adını duyurduktan sonra Little Mix adlı bir müzik grubuna katılan Jesy Nelson, geçtiğimiz yıl anne oldu. Ünlü şarkıcı, ikiz kızlarına Ocean Jade ve Story Monroe adını verdi.
GÜNLERCE HASTANEDE KALDI
İkiz hamileliği komplikasyonu yaşayan ve doğumdan önce günlerce hastanede kalan Nelson, ikiz kızlarını 31 haftalık olarak dünyaya getirdi. İkiz bebekler, dünyaya geldikten sonra bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldı.
BEBEKLERE SMA TİP 1 TEŞHİSİ KONDU
Hayata tutunmaya başaran ikiz bebeklerde ilerleyen süreçte ortaya çıkan beslenme güçlüğü ve kas zayıflığı sonrası spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu.
Hastalığın tüm kas sistemini etkilediğini ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabildiğini açıklayan Nelson, son olarak Jamie Laing'in Great Company podcast'ine konuk oldu.
"EĞER TEDAVİ EDİLMEZLERSE İKİ YAŞINDAN ÖNCE ÖLECEKLER"
Kısa süre önce çocuklarının babası Zion Foster'dan da ayrılan Nelson, bebeklerinin tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalacaklarına dair umutlu olduğunu söyledi.
"Omurilik kas atrofisi bir kas erimesi hastalığıdır, bu yüzden vücudumuzda bulunan bir geni taşımıyorlar" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:
“Kasları şu anda bozuluyor ve zayıflıyor. Eğer zamanında tedavi edilmezlerse, sonunda kasların tamamı ölecek ve bu da nefes almayı, yutmayı, her şeyi etkileyecek. Ve iki yaşından önce ölecekler.”
KIZLARINDAN GÜÇ ALIYOR
Bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu da belirten Jesy Nelson, kızlarının tüm olumsuzluklara meydan okuyabileceklerine dair umudu olduğunu belirtti.
Anne olduktan sonra kendisinde daha önce hiç sahip olmadığı bir güç bulduğunu ve buna kızlarına borçlu olduğunu söyleyen Nelson, "Artık benim bir önemi yokmuş gibi hissediyorum, sanki onlar benim tüm kalbim ve ruhummuş ve ben sadece hayatıma devam etmeliyim gibi" dedi.