Şarkıcı Jesy Nelson'ın zor günleri. İkiz bebeklerinin hastalığını anlattı

Bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu da belirten Jesy Nelson, kızlarının tüm olumsuzluklara meydan okuyabileceklerine dair umudu olduğunu belirtti.

Anne olduktan sonra kendisinde daha önce hiç sahip olmadığı bir güç bulduğunu ve buna kızlarına borçlu olduğunu söyleyen Nelson, "Artık benim bir önemi yokmuş gibi hissediyorum, sanki onlar benim tüm kalbim ve ruhummuş ve ben sadece hayatıma devam etmeliyim gibi" dedi.