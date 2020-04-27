Şarkıcı John Legend’ın sadakasına ‘pinti’ yorumu

ntv.com.tr 27.04.2020 - 08:53
Şarkıcı John Legend, geçtiğimiz günlerde karısı Chrissy Teigen ile birlikte Los Angeles’ta 5 milyon dolara ev satın aldığı haberiyle gündeme gelmişti.
41 yaşındaki şarkıcı, dün gün West Hollywood’da bir evsize para verirken görüntülendi.
Bankadan para çektikten sonra, kendisinden yardım isteyen bir evsize elindeki tomarın içinden 10 dolar seçerek verdi.
Üç çocuk babası Legend’in sadece 10 dolar sadaka vermesi, hakkında ‘pinti’ yorumları yapılmasına yol açtı.
Legend, corona virüsle mücadele için yardım toplama amacıyla Lady Gaga öncülüğünde organize edilen One World: Together at Home etkinliğine katılmıştı.