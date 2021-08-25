Şarkıcı Katie Price'a evinde saldırı

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren ve görüntüsünü tepeden tırnağa yenileyen Katie Price , evinde saldırıya uğradı.

Price'ın ifadesine göre olay önceki gece yarısından sonra meydana geldi. Televizyon izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan Price, yüzünden ve gözünden yaralandı.

Bu arada polis 32 yaşındaki saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Fakat saldırganın kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Price'ın evine giren kişinin hırsızlık için mi yoksa başka bir amaç için mi girdiği araştırılıyor.