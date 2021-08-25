Şarkıcı Katie Price'a evinde saldırı

Son olarak Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen İngiliz yıldız Katie Price, gece yarısı evinde saldırıya uğradı. Polis ekipleri, 43 yaşındaki yıldızın yüzünden darbe aldığını açıkladı.
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25.08.2021 - 10:18
Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren ve görüntüsünü tepeden tırnağa yenileyen Katie Price, evinde saldırıya uğradı.
Price'ın ifadesine göre olay önceki gece yarısından sonra meydana geldi. Televizyon izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan Price, yüzünden ve gözünden yaralandı.
Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızın evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı.
Bu arada polis 32 yaşındaki saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Fakat saldırganın kimliği hakkında bilgi verilmedi.
Price'ın evine giren kişinin hırsızlık için mi yoksa başka bir amaç için mi girdiği araştırılıyor.
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