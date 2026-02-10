Şarkıcı Ömer Danış'tan sevindiren haber. Yoğun bakımdan çıktı
10.02.2026 11:19
Son Güncelleme: 10.02.2026 11:30
NTV - Haber Merkezi
90'lı yıllara damga vuran Ömer Danış, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yoğun bakımdan çıkan ünlü ismin son durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.
“Köyümün Yağmurları”, “Şerefsiz”, “Alacağım” gibi şarkılarla tanınan ve bir döneme damga vuran Ömer Danış, birkaç gün önce hastanelik oldu.
Diyabet sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki Ömer Danış'tan sevindiren haber geldi. Ünlü şarkıcı yoğun bakımdan çıktı.
"DAHA İYİ OLACAĞIM"
Yoğun bakımdan normal odaya alınan Danış, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi ve “Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah” ifadelerini kullandı.
SON DURUMU NASIL?
Ünlü şarkıcının menajeri Eyüp Kara da Ömer Danış'ın son durumuyla ilgili konuştu. ntv.com.tr'ye konuşan Kara, “Yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu daiyiye gidiyor, tedavisi sürüyor. Hastanede gözetim altında” dedi.
"KÖYÜMÜN YAĞMURLARI" İLE TANINDI
1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ömer Danış, 1980 yılında müzikle tanışan Danış, “Köyümün Yağmurları” şarkısıyla şöhreti yakaladı. Ardından dört albüm daha çıkaran ünlü şarkıcı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.