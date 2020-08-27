Şarkıcı Sarah Harding: Kansere yakalandım vücudumun her yerine yayıldı

Bir dönemin ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden Sarah Harding, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Harding, "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.

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27.08.2020 - 09:47

Şarkıcı Sarah Harding, bir süredir kendisini merak eden hayranlarına kötü bir haber verdi. Harding, Instagram hesabından bir süredir meme kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki şarkıcı, hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirterek, kanser ile elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getirdi.







Harding, hayatındaki bu değişikliği paylaşmak için doğru zamanın geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."







"Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi. Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanının geldiğini düşündüm."







Harding, böylelikle kendisini merak eden hayranlarına teşekkür etme şansı da bulduğunu söyleyerek, "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" dedi.





Şarkıcı, hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık personellerine, doktorlara ve hemşirelere de teşekkür ederek hepsinin birer kahraman olduğunu belirtti.







Hayata pozitif yanından bakmak için çaba harcadığını söyleyen ünlü şarkıcı, bu zor zamanlarda özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini de istedi.

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