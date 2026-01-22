Teoman ilk kez açıkladı. "Annem yıllarca şarkıcı olmamdan utandı"

Annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünden bahseden Teoman, "Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm" dedi.

“Hayatım kahramanlarıma özenmekle geçti ve hala kahramanlarım var” diyen Teoman, “12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu söyledim” ifadelerini kullandı.