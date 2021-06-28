Şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı vücut geliştirme şampiyonu oldu

İngiliz şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı Amelia Tank, vücut geliştirme şampiyonu oldu. 36 yaşındaki şarkıcı, kız arkadaşının Pure Elite adlı yarışmadaki birinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Murs, vücut geliştirme şampiyonu sevgilisine, sosyal medyadan “Seninle gurur duyuyorum tatlım. Artık kutlamak için McDonalds yiyelim” diye seslendi.

Murs, takipçilerine, kız arkadaşının bu şampiyonluğu nasıl elde ettiğini açıklarken, Tank’in altı ay boyuca çalıştığını belirtti.

Kız arkadaşına destek vermek için yarışma süresince yanında olan pop şarkıcısı, Instagram’daki takipçilerine “Çok gerginim. Her ne olacaksa olsun, onunla çok gurur duyuyorum ama kazanmak istiyorum!” mesajını yazdı.