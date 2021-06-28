Şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı vücut geliştirme şampiyonu oldu

28.06.2021 - 10:52
İngiliz şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı Amelia Tank, vücut geliştirme şampiyonu oldu. 36 yaşındaki şarkıcı, kız arkadaşının Pure Elite adlı yarışmadaki birinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Murs, vücut geliştirme şampiyonu sevgilisine, sosyal medyadan “Seninle gurur duyuyorum tatlım. Artık kutlamak için McDonalds yiyelim” diye seslendi.
Murs, takipçilerine, kız arkadaşının bu şampiyonluğu nasıl elde ettiğini açıklarken, Tank’in altı ay boyuca çalıştığını belirtti.
Tank’in İngiltere’nin Margate kentinde yapılan yarışmada kupayı aldığı duyurulduğunda, Olly Murs ve Tank’in takipçileri ona övgüler düzdü.
Olly Murs, geçen ekim ayında, Covid-19 salgını sonrasında turneye çıkarken kız arkadaşı Amelia ile olan ilişkisinin gerginleşebileceğinden korktuğunu itiraf etmişti. Şarkıcı, geçen yıl, 2021'de turneye çıkacağını açıklamış ve kız arkadaşıyla aralarına girecek mesafenin ilişkilerini bozabileceğini söylemişti. Çift, 2019’dan bu yana birlikte.
1984 doğumlu şarkıcı Murs, okul yıllarında futbolla ilgilendi, geçirdiği bir sakatlık sonrası sporu bıraktı. Small Town Blaggers adlı bir müzik grubunda yer alan Murs, 2009 yılında X Factor'ın altıncı serisinde yarışıp ikinci olunca ünlendi. Murs, en son The Voice UK ses yarışmasında jüri üyeliği yaptı.