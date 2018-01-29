Sarp Akkaya, Kasap Dragan rolüyle Söz kadrosunda (Söz dizisinde kim kimdir)
Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezonu için geri sayım başladı. Söz'ün 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya eklendi. İşte Söz dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilmeniz gerekenler.
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Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’de başarılı oyuncu Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor.
Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya çok önemli ve sıra dışı bir karaktere hayat verecek.
Kasap Dragan
Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.
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3. YENİ SEZONGeçtiğimiz yıl Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın yeni adresi Söz oldu.
27 yaşındaki Baysal, senaryo gereği Söz diziden ayrılan Aybüke Pusat'ın yerine Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak.
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2. GEÇMİŞ SEZON
AYBÜKE PUSAT (BAHAR)
Söz'ün dün akşam yayınlanan sezon finali geceye damga vurdu. İki sezondur Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat senaryo gereği hayatını kaybetti ve projeye veda etti.
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ECE SEÇKİN
Söz'ün 44. bölümünde ünlü şarkıcı Ece Seçkin, seyirci karşısına çıkıyor. 'Söz' için kamera karşısına geçen 26 yaşındaki şarkıcı, dizide Ece Seçkin olarak rol almıştı. Dizide yine ünlü bir şarkıcı olarak seyirciyle buluşan Seçkin, gizli bir operasyonda olan Karabatak ile tesadüfen yolu kesişmişti.
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SERHAT KILIÇ
‘Söz’ dizisine Çolak karakterine hayat veren Serhat Kılıç projeye geçtiğimiz haftalarda veda etmişti.
Kılıç'ın hayat verdiği Çolak karakteri kendi sonunu hhazırlamıştı. Tim'in adalete teslim ettiği ve uzun süredir hapishanede olan terör örgütü elebaşı Çolak, yine kaçış planı yaptığı sırada bu kez canından olmuştu.
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ROLÜ NEYDİ?
ÇOLAK (SERHAT KILIÇ)
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Üsteğmen Yavuz’la da kişisel bir hesabı vardır.
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MUSTAFA YILDIRAN
Söz'ün 40. bölüm fragmanında; başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği ve milyonların gönlüne taht kuran Hafız, teröristler tarafından kurulan hain bir pusuda şehit düşüyor. Aldıkları acı haber karşısında intikam yemini eden Yavuz, Keşanlı, Çaylak, Avcı, ve Aşık'ın şehit düşen Hafız'a yürekleri burkan vedası ekrana geliyor. Eşi Fatma'yı bir teröristin oynadığı oyunla acı bir şekilde kaybeden Hafız'ın beklenmeyen ölümü izleyenleri derinden sarsacak.
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ROLÜ NEYDİ?
ALİ HAYDAR BOZDAĞ (MUSTAFA YILDIRAN)
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır. Dindar bir ailede yetişmiştir. Boş konuşmaz, geyik yapmaz. Konuştuğu zaman da bilgece ve hikmetli sözler söyler. Sabırlı ve soğukkanlıdır.
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YENİ OYUNCU
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, Star TV'nin sevilen dizisi ‘Söz', kadrosuna usta isimleri dahil etmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı dizide Ruhi Sarı, 37. bölümle birlikte diziyle katıldı. Bugüne kadar 10 sinema filmi, 17 televizyon dizisinde rol alan 45 yaşındaki oyuncu, dizinin yeni bölümünde Ortadoğu Kültür Ateşesi karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ruhi Sarı’nın hayat verdiği Ortadoğu Kültür Ateşesi, Büyükelçinin boşalan koltuğuna, Medusa Planı'nı harekete geçirmek için oturtulmuş karanlık bir karakter.
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10Söz dizisinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Timur Acar dahil olmuştu. Dizide Timur Acar, zeki ve bir o kadar kötü bir adam olan 'Derman' karakterine hayat veriyor. Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli isim olan 'Derman' karakteri, tekinsiz, acımasız, sert ve psikopat bir adamdır. Hayatının en büyük motivasyonu gizliliktir. En yakın adamları dahil henüz yüzünü gören kimse yoktur. Yıllardır yeraltında narko-terör ağını tek başına götürmektedir. Uyuşturucu parası ile terör örgütünün finansmanını sağlamaktadır. Yapılacak eşi görülememiş korkunç saldırıların başaktörü olacaktır.
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11Tansiyonun iyice yükseldiği SÖZ'de; Yavuz'un annesinin katili, Medusa adlı korkunç terör planının da parçası olan, oldukça zeki ve planlı hareket eden Derman ile karşı karşıya gelmesi büyük bir merakla bekleniyor.
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BURCU BİNİCİ SÖZ KADROSUNDA
Oyuncu Burcu Binici, Söz dizisinin kadrosuna katılan isimlerden. Binici, narkotik başkomiseri olan Ceren karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Seyircileri, sürpriz gelişmelerin beklediği yeni bölümlerde Tim, Karabayır halkını tehdit eden büyük bir sorunu çözmek için Ceren komiserle omuz omuza görev alacak.
BURCU BİNİCİ KİMDİR?
Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Aslen Rize Hemşin'li olan Binici'nin çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Şan eğitimi alan oyuncu, asma davul ve nagarada çalıyor.
Binici, iseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.
Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizisinde oynadı.
Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.
Filmleri ve Dizileri :
2012 - Uçurum
2012 - Biz Babasız Büyüdük
2012 - 6 Mantı
2012 - Sarı Siyah
2010 - 2012 - Dürüye'nin Güğümleri
2010 - Bir Bulut Olsam
2010 - Sensiz Yaşayamam
2009 - Bir Bulut Olsam
İşte Söz dizisine yeni sezonda katılan isimler ve oyuncu kadrosu...
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13BURAK ÇELİK
Söz dizisinde Burak Çelik sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde Burak Çelik, ‘Selim’ karakterine hayat verecek.
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14Heyecan ve aksiyonunu biran olsun eksik olmayacağı yeni bölümde ‘Selim’ ile gizemli bir görevin içine giren 'Eylem'in yolları kesişecek.
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15ALPER ÜSTÜNDAĞ
Arka arkaya çektiği reklamlarla adından söz ettiren ve sinema filmleri ile yoluna devam eden Alper Üstündağ, 'Söz' dizisi ile uzun süre sonra dizi serüvenine geri döndü.
Birkaç bölüm konuk oyuncu olarak 'Söz' dizisine dahil olan ve harita sınırımızdaki Türk Büyükelçiliği’nin Polis Özel Harekat Komiseri rolünü üstlenen Alper Üstündağ, "Günler öncesinde yayınlanan fragman sonrası takipçilerim tarafından mesaj yağmuruna tutuldum. Dizi yayınlandığında ise çok olumlu tepkiler aldım" dedi.
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16Ünlü oyuncu, "Hem gönderilen olumlu mesajlar hem de doğru bir projede yer almak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.
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KAYA AKKAYA
'Söz'e son olarak Kördüğüm'de rol alan Kaya Akkaya konuk oyuncu olarak dahil olmuştu.
Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı dizinin bu akşam ekrana gelecek olan 21. bölümünde Akkaya, kiralık katil olan Olcay karakterine hayat veriyor.
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18Soğukkanlı bir katil olan Olcay'ın alacağı görev tansiyonu oldukça yükseltecek. Heyecan ve aksiyonun biran olsun düşmeyeceği yeni bölümde, Agah ve ekibi Olcay'ı kullanarak korkutucu planlarını hayata geçirmek için düğmeye basacak.
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CİHAN ÜNAL
Cihan Ünal (Büyük Bey) 2. yeni sezon öncesi Söz'ün oyuncu kadrosuna katılmıştı. Dizinin dün yayınlanan 17. yeni bölümünde yakalanmamak için sınır dışına kaçma planı yapan ve bunun için ve kendi kızını öldürtmeyi bile göze alan Büyük Bey'in planları bozuldu. Dizinin final sahnesinde, Üsteğmen Yavuz (Tolga Sarıtaş) askerlerden kaçmaya çalışan Büyük Bey’i vurdu. Söz'ün 18. yeni fragmanındaki görüntüler ise Büyük Bey'in öldüğünü yani Cihan Ünal'ın Söz'e veda ettiğini gösterdi.
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MEHMET ÖZGÜR
'Söz'ün oyuncu kadrosuna yeni sezonda Ezgi Çelik'in ardından Mehmet Özgür de daha dahil olmuştu.
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21Suskunlar dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 46 yaşındaki Özgür, son olarak Masum filminde rol almıştı.
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YÜZBAŞI SONGÜL (EZGİ ÇELİK)
Yeni sezon öncesi ‘Söz' dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek.
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23Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.
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YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.
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BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
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EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.
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ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.
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FETHİ KULAKSIZ (BURAK SEVİNÇ)
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır. Milli şampiyon okçudur. Timin keskin nişancısıdır.
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MÜCAHİT SERDENGEÇTİ (GÖRKEM SEVİNDİK)
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz. Bunun sebebi de şehit olma arzusudur. Çünkü bütün sülalesi şehit olmuştur.
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ATEŞ ACAR (EREN VURDEM)
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever. Kamuflaj ve kılık değiştirme ustasıdır. İstihbaratçıdır. Aynı zamanda çapkındır. Girdiği her görevde illa bir kadının kalbini kazanır. Şeytan tüyü vardır.
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FEYZULLAH ALTIPARMAK (AYTAÇ ŞAŞMAZ)
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır. Annesi kendisine çok düşkün olduğundan özel kuvvetlerde olduğunu söyleyememiştir. Annesi onu Muğla’da turizm jandarma zannetmektedir.
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GÜLER KORKMAZ (NİL GÜNAL)
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.
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FUNDA KUTLU (ECE OKAY)
İstanbul’da bir hastane zincirinin sahibi dominant bir annedir. Bahar’ın kariyer haritasını bile adım adım planlamıştır. Kızıyla alacağı kararlar yüzünden ters düşecektir.
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NAZLI KORKMAZ (İLAYDA ILDIR)
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır. İstanbul’da konservatuarda keman okumaktadır. Başına gelen bir felaket, onu Karabayır’da kalmaya mecbur eder.
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İşte Söz dizisinin ilk bölümünden yansıyan kareler...
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