Savaş Dinçel'siz geçen 18 yıl. Usta oyuncunun unutulmayan rolleri
20.12.2025 16:19
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu ve yönetmen Savaş Dinçel, 2007'de hayatını kaybetti. Vefatının üzerinden seneler geçmesine rağmen duayen isim, birçok projesiyle hala anılıyor.
Usta oyuncu Savaş Dinçel, 20 Aralık 2007'de aramızdan ayrıldı. Kariyeri boyunca hayat verdiği karakterler ile Türk tiyatro ve sinemasına unutulmaz izler bırakan Dinçel'in hafızalara kazınan projeleri merak edildi.
AĞIR ROMAN
Savaş Dinçel, Mustafa Altıoklar imzalı 1997 yapımı “Ağır Roman” filminde Okan Bayülgen, Müjde Ar gibi isimlerle rol aldı. Dinçel, 1970'li yılların İstanbul'unda Kolera Sokağı'nda geçen filmde mahallenin saygı duyulan berberi Ali'ye hayat verdi.
BİZİMKİLER
Usta oyuncu, 1997 yılında “Bizimkiler” dizisinin kadrosuna katıldı. Dinçel, Erdal Özyağcılar'dan devraldığı Şükrü rolüne 2002 yılına kadar hayat verdi.
DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR
Serdar Akar imzalı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar"da Esnafspor adlı futbol takımı antrenörü "Hacı" karakterine hayat veren ünlü oyuncu, filmdeki performansıyla 20. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.
EKMEK TEKNESİ
Savaş Dinçel, Türk televizyonlarına damga vuran yapımlardan olan "Ekmek Teknesi" dizisindeki "Nusret Baba" karakteriyle rolüyle akıllarda kaldı.
2002-2005 yılları arasında yayınlanan dizide, mahalledeki insanların dertlerine çare bulan bir fırıncıyı oynayan Dinçel, bilge duruşu ve replikleriyle büyük beğeni topladı.
SULUBOYA
Savaş Dinçel'in son filmi olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’de yapılan ilk dijital film olarak öne çıkan "Suluboya", usta oyuncunun vefatından 2 yıl sonra vizyona girdi.
Ünlü isim, Cihat Hazardağlı imzalı filmde; Bedri Koraman ve Altan Erkekli ile aynı sokakta çalışan bir sokak ressamına hayat verdi.
Türk tiyatrosuna da sayısız katkıda bulunan Dinçel, pek çok oyunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Savaş Dinçel'in kaleme aldığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı iki perdelik tiyatro oyunu hala seyircilerle buluşuyor.
"Sessiz Gemiler" dizisinin çekimi sırasında rahatsızlanarak operasyon geçiren Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi. Ünlü oyuncu, aynı gün kaldırıldığı hastanede ani kalp durması sebebiyle 65 yaşında hayatını kaybetti.