Savaş Dinçel'siz geçen 18 yıl. Usta oyuncunun unutulmayan rolleri

Türk tiyatrosuna da sayısız katkıda bulunan Dinçel, pek çok oyunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Savaş Dinçel'in kaleme aldığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı iki perdelik tiyatro oyunu hala seyircilerle buluşuyor.

"Sessiz Gemiler" dizisinin çekimi sırasında rahatsızlanarak operasyon geçiren Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi. Ünlü oyuncu, aynı gün kaldırıldığı hastanede ani kalp durması sebebiyle 65 yaşında hayatını kaybetti.