Savaş kalıntılarının ardındaki hayat. Eli ve diz kapağı ampute edildi, uluslararası çağrı yaptı
03.04.2026 15:34
AA
İsrail'in saldırılarında patlamamış mühimmatların infilak etmesiyle elini ve diz kapağını kaybeden Muhammed, uluslararası kuruluşları, sivillerin hayatını tehdit eden savaş kalıntılarını ortadan kaldırmaya çağırdı.
İsrail saldırıları Filistin'de şimdilik devam etmiyor olsa da geride kalan savaş kalıntıları can almaya ve insan hayatından çalmaya devam ediyor. Gazze'deki sağlık bakanlığının verilerine göre İsrail'in saldırılarında Filistin'de 5 bine yakın insanda fiziksel engel meydana geldi.
Filistinli yetkililer, Gazze'de hala çevreyi ve insanlığı tehdit eden 20 bin patlayıcı savaş kalıntısının olduğunu aktardı. Bu ise Filistinliler için tehlikenin hala bitmediğini gösteriyor.
"HAYATIM ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL"
Bir mülteci kampında kalan Muhammed Atıf Ebu Mualla, arkadaşlarıyla top oynarken şüpheli bir cismin patmasıyla beraber elini ve diz kapağını kaybetti.
Muhammed arkadaşlarıyla futbol oynadığı esnada hayatının kabusa dönüştüğünü söyleyerek şöyle devam etti:
"Top, oynadığımız alanın dışında bir yere düştü, onu almaya gittim, bir bomba buldum, tabii bomba olduğunu bilmiyordum. Oynarım diye düşünerek alıp eve götürdüm. Evde oynamaya başlayınca infilak etti. Elim (sağ) ampüte edildi ve diz kapağım tahrip oldu. Okula gidemez, arkadaşlarımla oynayamaz oldum. Hayatım artık eskisi gibi değil."
ULUSLARARASI KURUMLARA SESLENDİ
Yaklaşık 2,5 ay hastanede tedavi altında kalan Muhammed, yaşanan olayın tüm hayatını ve psikolojisini etkilediğini söyleyerek “Artık dışarıda oynayasım bile gelmiyor” dedi.
Muhammed, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılında ilan edilen “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” münasebetiyle uluslararası kurumlara şöyle seslendi:
“Yerleşim yerlerinde böyle cisimler var mı diye baksınlar ve çocuklar benim gibi zarar görmesin. Ben yaralandıktan sonra uzmanlar geldi ve alanda tarama yaptılar ve başka cisimler de buldular.”
YARDIM İSTİYOR
Muhammed'in babası Süleyman Ebu Mualla ise oğlunun savaş kalıntısı nedeniyle çok büyük zarar gördüğünü ve özel ihtiyaç sahibi bir insan haline geldiğini belirtti.
Oğlunun yaşının küçük olduğunu ve patlayan cismin bomba olduğunu bilmeden yaklaştığını belirten baba, yerel ve uluslararası kurumlardan oğlunu Gazze dışında tedavi ettirmelerini istedi.
HEM ANNESİNİ HEM ELİNİ KAYBETTİ
Baba, oğlunun yaralanmasından sonra uzmanların alanda 2-3 tane daha bomba bulduğuna dikkat çekerek tarım ve yerleşim alanlarında bu şekilde taramalar ve daha fazla bilinçlendirme yapılmasını istedi.
Baba Süleyman, yüzme gibi aktivitelere katılan, başarılı bir öğrenci olan ve arkadaşları tarafından sevilen oğlunun Mart 2024’te annesini, saldırılarda ise elini kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, bu nedenle psikolojisinin ağır şekilde etkilendiğini söyledi.