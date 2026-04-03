Savaş kalıntılarının ardındaki hayat. Eli ve diz kapağı ampute edildi, uluslararası çağrı yaptı

Yaklaşık 2,5 ay hastanede tedavi altında kalan Muhammed, yaşanan olayın tüm hayatını ve psikolojisini etkilediğini söyleyerek “Artık dışarıda oynayasım bile gelmiyor” dedi.

Muhammed, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılında ilan edilen “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” münasebetiyle uluslararası kurumlara şöyle seslendi:

“Yerleşim yerlerinde böyle cisimler var mı diye baksınlar ve çocuklar benim gibi zarar görmesin. Ben yaralandıktan sonra uzmanlar geldi ve alanda tarama yaptılar ve başka cisimler de buldular.”