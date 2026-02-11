Sayısız hit şarkı yaptı, zirveye çıktı. Artık sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor
11.02.2026 11:54
NTV - Haber Merkezi
2016 yılından bu yana albüm çıkarmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren 44 yaşındaki Britney Spears, şarkılarının telif haklarını sattı.
1999 yılında "... Baby One More Time" ile yakaladığı çıkıştan bu yana 9 stüdyo albümü yayınlayan Britney Spears, gerek kariyeri gerek özek hayatında yaşadıklarıyla müzik dünyasına damga vurdu.
SAYISIZ HİT ŞARKIYA İMZA ATTI
Dönemin en çok satan kadın sanatçıları arasında yer alan Spears, "Toxic", "Gimme More", "Stronger", "Piece of Me", "Oops!…I Did It Again", "Womanizer" gibi hit şarkılarıyla uzun yıllar popülerliğini korudu.
YILLARCA VESAYET ALTINDA YAŞADI
2008 yılında zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için babası Jamie Spears'ın vesayeti altına alındı. 13 yıl boyunca kişisel işleri, kariyeri veya mali durumu hakkında karar veremeyen ünlü şarkıcı, bu durumdan 2021 yılında mahkeme kararıyla kurtuldu.
ŞARKILARININ TELİF HAKLARINI SATTI
2023 yılında şöhreti, kariyeri, anneliği ve özgürlüğüne değindiği "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabını yayınlayan Britney Spears, son olarak şarkılarının telif haklarını sattı.
Pop yıldızının müzik haklarını, müzik yayıncısı Primary Wave 30 Aralık'ta satın aldı.
SPEARS SATIŞTAN MEMNUN İDDİASI
Katalog satışından 200 milyon dolar aldığı söylenen Spears'ın satıştan memnun olduğu ve Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu Sean Preston ile Jayden James'le vakit geçirerek kutlama yaptığı öne sürüldü.
"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"
Son olarak 2022'de Elton John ile düeti "Hold Me Closer"ı hayranlarının beğenisine sunan Spears, 2024'te kariyeriyle ilgili "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan Shakira, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Bruce Springsteen gibi ünlü isimler de müzik kataloglarını milyonlarca dolara sattı.