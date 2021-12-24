Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 11:44 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 11:47
Scarlett Johansson, New York’un Manhattan bölgesindeki çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü. Dairesini geçen yıl 2,3 milyon dolara satışa koyan 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, fiyatını 1,86 milyon dolara indirdi.
İki yatak odası ve iki banyosu olan evin salonu ve yemek odasının yanı sıra çalışma odası da bulunuyor.
120 metrekarelik evin şehir manzaralı terası da var.
Ünlü oyuncu bu evi 2008 yılında 2,1 milyon dolara satın almıştı. Evi yenileyen Johansson, fiyatını sadece 200 bin dolar artırıp satışa çıkarmıştı.
Emlak uzmanları, normalde böyle bir evin 2,3 milyon dolar edeceğini, ancak pademinin New York piyasasını etkilediğini belirtiyor. Johansson da bu durumdan nasibini almış görünüyor.
İşte Johansson’ın zararına satışa çıkardığı çatı katı dairesi...