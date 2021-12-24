Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü

Scarlett Johansson, 2008'de 2,1 milyon dolara satın aldığı manhattan'daki çatı katı dairesinde fiyat kırdı. Ünlü oyuncu, bu daireyi 1,86 milyon dolara satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 11:44 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 11:47

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 1

Scarlett Johansson, New York’un Manhattan bölgesindeki çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü. Dairesini geçen yıl 2,3 milyon dolara satışa koyan 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, fiyatını 1,86 milyon dolara indirdi.

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 2

İki yatak odası ve iki banyosu olan evin salonu ve yemek odasının yanı sıra çalışma odası da bulunuyor.  

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 3

120 metrekarelik evin şehir manzaralı terası da var.

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 4

Ünlü oyuncu bu evi 2008 yılında 2,1 milyon dolara satın almıştı. Evi yenileyen Johansson, fiyatını sadece 200 bin dolar artırıp satışa çıkarmıştı.

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 5

Emlak uzmanları, normalde böyle bir evin 2,3 milyon dolar edeceğini, ancak pademinin New York piyasasını etkilediğini belirtiyor. Johansson da bu durumdan nasibini almış görünüyor. 

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 6

İşte Johansson’ın zararına satışa çıkardığı çatı katı dairesi...

Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 7
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 8
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 9
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 10
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 11
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 12
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 13
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 14
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 15
Scarlett Johansson çatı katı dairesinin fiyatını düşürdü - 16

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