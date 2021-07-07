Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile

Johansson'un ikinci çocuğuna hamile olduğu ve doğuma çok az bir süre kaldığı öğrenildi.

Marvel Evreni'nde son kez Black Widow (Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Johansson vedası hakkında konuşmuştu. Yıldız oyuncu "Marvel ailemle birlikte çalıştığım harika bir 10 yıldı. Hep sabırsızlıkla beklediğim gibi her 18 ayda ya da 2 yılda bir onları görmemeyi özleyeceğim. Ama gerçekten bu filmle gurur duyuyorum" demişti.