Scarlett Johansson ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

ntv.com.tr 19.08.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 09:44
"ADI, COSMO"
Black Widow filminin yıldızı Scarlett Johansson ve komedyen eşi Colin Jost, bebek mutluluğu yaşıyor. Çiftin ilk çocuğu dünyaya geldi.
39 yaşındaki Colin Jost, bebek haberini dün Instagram’dan duyurdu. Komedyen, “Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu. Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz” notunu yazdı.
Jost, esprili paylaşımında, “Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun” ifadesini kullandı. Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı.
Jost, 36 yaşındaki eşi Johansson ile bebeklerinin fotoğrafını paylaşmadı.
Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Connecticut’ta yaptığı stand-up gösterisinde Johansson’ın hamileliğinden söz etmiş, seyircilere, hamilelik haberini, “Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici” diye açıklamıştı.
Johansson’ın hamile olduğu haberi geçen ay ortaya atılmış, ancak çift tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.
Johansson, Marvel’ın düzenlediği pek çok etkinlikte yer almayınca hamilelik iddiaları güçlenmişti.
Bebek, Colin Jost’un ilk, Johansson’ın ise ikinci çocuğu. Johansson’ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında altı yaşında bir kızı bulunuyor.
Mayıs 2019'da nişanlanan Johansson ile Jost, bu yıl temmuz ayı başında New York’ta yapılan gizli bir törenle evlendi.
Bu, Johansson’ın üçüncü, Jost’un ise ilk evliliği oldu. Johansson daha önce meslektaşı Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenmişti.
Johansson, son dönemde Disney’e açtığı 50 milyon dolarlık davayla gündemdeydi. Disney'in, Black Widow filmi salonlarda gösterime girdiği sırada Disney Plus'ta da yayınlama kararı, Marvel süper kahramanını oynayan Johansson’ı dava açmaya yönlendirmişti.
Ünlü oyuncu, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, stüdyonun filmi yalnızca sinemalarda göstermemeyi tercih etmesiyle sözleşmeyi ihlal ettiğini öne sürmüştü.