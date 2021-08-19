Scarlett Johansson ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Mayıs 2019'da nişanlanan Johansson ile Jost, bu yıl temmuz ayı başında New York’ta yapılan gizli bir törenle evlendi.

Bu, Johansson’ın üçüncü, Jost’un ise ilk evliliği oldu. Johansson daha önce meslektaşı Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenmişti.