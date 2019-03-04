Scarlett Johansson ile Colin Jost evleniyor

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Johansson daha önce, evliliğin fikir olarak romantik ve güzel olduğunu, onu hayata geçirmenin de güzel bir şey olduğunu söyleyerek, “Tekeşli olmanın doğal olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylediğim için belki tepki çekeceğim" ifadelerini kullanmıştı.