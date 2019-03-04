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Scarlett Johansson ile Colin Jost evleniyor

Daha önce iki kez evlilik yapan Scarlett Johansson, üçüncü evliliğini Colin Jost ile yapacak.

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    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Scarlett Johansson ve Colin Jost'un evlilik kararı aldığı belirtildi. 

    (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Us Weekly'nin haberine göre bir süredir aynı evi paylaşan ikili, çocuklarıyla birlikte aile hayatı sürüyor.


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    Aşklarını ilk günkü gibi koruyan çift, yaz aylarında dünyaevine girmeyi planlıyor.


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    34 yaşındaki Johansson, daha önce iki kez evlenip boşanmıştı. (Ryan Reynolds / 2008-2011) Romain Dauriac / 2014-2017)


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    Johansson daha önce, evliliğin fikir olarak romantik ve güzel olduğunu, onu hayata geçirmenin de güzel bir şey olduğunu söyleyerek, “Tekeşli olmanın doğal olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylediğim için belki tepki çekeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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