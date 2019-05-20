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Scarlett Johansson ile Colin Jost nişanlandı

ntv.com.tr

Hollywood’un ünlü oyuncuları Scarlett Johansson ve Colin Jost nişanlandı. Bu, Johansson’ın üçüncü, Jost’un ise ilk evliliği olacak.

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    Hollywood’un ünlü oyuncusu Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile nişanlandı.

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    34 yaşındaki Johansson, nişanlandıkları haberlerini doğrulayarak henüz düğün tarihini belirlemediklerini söyledi.

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    Johansson, 36 yaşındaki nişanlısı Jost ile iki yıldır birlikte.
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    Bu, Johansson’ın üçüncü evliliği olacak. Ünlü oyuncu, daha önce meslektaşı Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenmişti.
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    Johansson’ın Dauriac ile olan evliliğinden dört yaşında Rose adında bir kızı var.
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    Öte yandan bu evlilik, oyunculuğun yanı sıra Saturday Night Live’ın da senaristliğini üstlenen Jost’un ilk evliliği olacak.

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    Çift, bugüne dek birbirlerinin projelerini desteklemek için pek çok kez tanıtım etkinliklerine katıldı ve kırmızı halıda birlikte poz verdi.

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