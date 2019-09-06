Scarlett Johansson'dan tacizle suçlanan Woody Allen'a destek
ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen'ın masum olduğunu ve ona inandığını söyledi.
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Venedik Film Festivali ile dünya prömiyerini yapan Marriage Story'de Nicole karakterine hayat veren Scarlett Johansson; Hollywood Reporter'ın 'Neden 1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddialarıyla gündemde Woody Allen'a destek verdiği sorusuna net bir cevap verdi.
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Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Allen'ın masum olduğuna inandığını belirten oyuncu, istediği zaman onunla çalışacağını ifade etti.
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Böylece, Hollywood'un en çok kazanan isimlerinden biri olan Johansson da Javier Bardem ve Diane Keaton gibi Allen'a destek verenler kervanına katılmış oldu.
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Öte yandan, Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla da Allen'ın yeni filmi Rifkin’s Festival için yönetmenle anlaştıklarını açıklamışlardı.
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Woody Allen'a destek verenler olsa da Rebecca Hall, Natalie Portman, Timothée Chalamet, Selena Gomez gibi önemli isimler de MeToo ve Time's Up hareketlerinin etkisiyle Hollywood'daki saygınlığını yitiren yönetmeni eleştirenlerin arasında.