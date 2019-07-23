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Scarlett Johansson'ın 11 karatlık nişan yüzüğü

ntv.com.tr

Yazar Colin Jost ile nişanlanan Scarlett Johansson, 400 bin dolar değerindeki 11 karatlık yüzüğünü ilk kez Comic-Con 2019 panelinde gösterdi.

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    Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, katıldığı Comic-Con 2019 panelinde yeni nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi.

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    Yazar Colin Jost ile mayıs ayında nişanlanan 34 yaşındaki ABD’li oyuncu, panelde yeni filmi Black Widow ile ilgili konuşma yaparken 11 karatlık sarı pırlanta yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.
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    Yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.
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    Daha önce iki kez evlilik yapan Johansson, üçüncü evliliğine hazırlanıyor.

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    İki yıldır birlikte olan ve aynı evi paylaşan Johansson ile Jost, çocuklarıyla birlikte aile hayatı sürdürüyor. Çift, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.

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    Johansson, daha önce iki kez evlenip boşanmıştı. 2008- 2011 yılları arasında Ryan Reynolds ile 2014-2017 yılları arasında da Romain Dauriac ile evliydi. Ünlü oyuncunun Dauriac ile birlikteliğinden beş yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.
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