Scarlett Johansson'ın 11 karatlık nişan yüzüğü
ntv.com.tr
Yazar Colin Jost ile nişanlanan Scarlett Johansson, 400 bin dolar değerindeki 11 karatlık yüzüğünü ilk kez Comic-Con 2019 panelinde gösterdi.
-
1
Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, katıldığı Comic-Con 2019 panelinde yeni nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi.
-
2Yazar Colin Jost ile mayıs ayında nişanlanan 34 yaşındaki ABD’li oyuncu, panelde yeni filmi Black Widow ile ilgili konuşma yaparken 11 karatlık sarı pırlanta yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.
-
3Yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.
-
4
Daha önce iki kez evlilik yapan Johansson, üçüncü evliliğine hazırlanıyor.
-
5
İki yıldır birlikte olan ve aynı evi paylaşan Johansson ile Jost, çocuklarıyla birlikte aile hayatı sürdürüyor. Çift, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.
-
6Johansson, daha önce iki kez evlenip boşanmıştı. 2008- 2011 yılları arasında Ryan Reynolds ile 2014-2017 yılları arasında da Romain Dauriac ile evliydi. Ünlü oyuncunun Dauriac ile birlikteliğinden beş yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.