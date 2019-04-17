Scarlett Johansson'ın boyuna hayranlarının tepkisi
ntv.com.tr
Scarlett Johansson, hayranlarının kendisine yönelik ilk tepkisinin genelde kısa boyuyla ilgili olduğunu söyleyerek, "Bana, 'Vay canına çok kısaymışsın' diyorlar" ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, hayranlarıyla ilk karşılaşmasında aldığı en garip tepkiyi anlattı.
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34 yaşındaki ABD’li yıldız, hayranlarının genelde kendisini ilk gördüklerinde, “Vay canına çok kısaymışsın” dediğini anlattı.
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Johansson, hayranlarının, “Düşündüğümden kısa boyluymuşsun” dediklerinde aklından geçenin, “Vay canına, birine böyle bir şey nasıl söylenir!” cümlesi olduğunu açıkladı.
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Johansson’ın boyu 1,60 metre.
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Ünlü oyuncu, son olarak Avengers: Endgame filmiyle beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Johansson, 26 Nisan’da vizyona girecek olan film öncesi, en son Londra galasında boy göstermişti.