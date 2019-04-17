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Scarlett Johansson'ın boyuna hayranlarının tepkisi

ntv.com.tr

Scarlett Johansson, hayranlarının kendisine yönelik ilk tepkisinin genelde kısa boyuyla ilgili olduğunu söyleyerek, "Bana, 'Vay canına çok kısaymışsın' diyorlar" ifadesini kullandı.

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    Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, hayranlarıyla ilk karşılaşmasında aldığı en garip tepkiyi anlattı.

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    34 yaşındaki ABD’li yıldız, hayranlarının genelde kendisini ilk gördüklerinde, “Vay canına çok kısaymışsın” dediğini anlattı.

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    Johansson, hayranlarının, “Düşündüğümden kısa boyluymuşsun” dediklerinde aklından geçenin, “Vay canına, birine böyle bir şey nasıl söylenir!” cümlesi olduğunu açıkladı. 

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    Johansson’ın boyu 1,60 metre.

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    Ünlü oyuncu, son olarak Avengers: Endgame filmiyle beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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    Johansson, 26 Nisan’da vizyona girecek olan film öncesi, en son Londra galasında boy göstermişti.

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