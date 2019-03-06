Scarlett Johansson’ın robotu yapıldı
Hollywood’un ünlü yıldızı Scarlett Johansson, bir robota dönüştü. Hong Kong’lu tasarımcı, 50 bin dolar harcadığı bir buçuk yıllık çalışmasının sonunda, komutlarına yanıt verebilen Scarlett Johansson robotunu yarattı.
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Hong Kong’lu tasarımcı bir buçuk yıl çalıştı ve sonunda ünlü oyuncu Scarlett Johansson’a benzeyen bir insansı robot yarattı.
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Çocukluğunda geleceğin robotları hakkında çizgi filmler izleyerek ve bundan çok etkilenerek büyüyen 42 yaşındaki ürün ve grafik tasarımcısı Ricky Ma, hayalini gerçeğe dönüştürerek bir robot yaptı.
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Bir buçuk yıl süren çalışması için 50 bin dolardan fazla harcama yapan tasarımcı, Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzeyen robotuna Mark 1 adını verdi.
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4Ricky Ma’nın tasarladığı Scarlett Johansson robotu, mikrofonla verilen ve programlanmış sözlü komutlara yanıt verebiliyor.
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Örneğin Ricky Ma ona, “Mark 1 çok güzelsin” dediğinde, gülümseyerek, “Hehe, teşekkür ederim” diyor.
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Mark 1’in silikondan yapılan derisinin altında 3 boyutlu baskıyla çıkarılan iskelet yer alıyor. Robotun vücudunun yüzde 70’i 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle yapılmış.
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Şimdi Ricky Ma, robot yapma deneyimiyle ilgili bir kitap yazarak yeni heveslilere yardım etmek istiyor.
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8İşte Scarlett Johansson'ın robotundan detaylı kareler...
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