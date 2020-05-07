Scott Disick rehabilitasyon merkezine yatırıldı

Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick, alkol ve uyuşturucu bağımlığından dolayı rehabilitasyon merkezinde yeniden tedavi görecek.

Şu sıralar Sofia Richie ile birliktelik yaşayan Scott Disick, 2015 yılında da yine aynı sorunlardan dolayı Kaliforniya’da bir merkeze yatırılmıştı.





