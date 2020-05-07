Scott Disick rehabilitasyon merkezine yatırıldı

Yaşadığı birlikteliklerle de sık sık gündem olan ünlü yıldız Scott Disick yeniden rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick, alkol ve uyuşturucu bağımlığından dolayı rehabilitasyon merkezinde yeniden tedavi görecek. Disick'in eski eşi Kardashian tedavi olmadıkça çocuklara izin vermeyeceğini açıklamasının ardından ünlü yıldız hastaneye yattı. Şu sıralar Sofia Richie ile birliktelik yaşayan Scott Disick, 2015 yılında da yine aynı sorunlardan dolayı Kaliforniya’da bir merkeze yatırılmıştı. 37 yaşındaki Disick, geçtiğimiz günlerde son olarak sevgilisi Richie ile maskeli önlemli tatillerinde görüntülenmişti. Öte yandan Disick 2 yıl önce eski eşi Kourtney Kardashian ve sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile çıkmış bu olay gündem olmuştu.