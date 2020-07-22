Scoville ölçeği hangisini ölçer? (Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken sorular)

Kenan Işık'ın sunumuyla başlayan daha sonra Selçuk Yöntem'le devam eden ve son olarak Murat Yıldırım'ın bayrağı devraldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde geceye “Scoville ölçeği hangisini ölçer?” sorusu damgasını vurdu. İşte detaylar ve bugüne kadar dikkat çeken sorular...

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'Scoville ölçeği hangisini ölçer?' A: Deniz tuzluluğunu

B: Çikolata tatlılığını

C: Limon ekşiliğini

D: Biber acılığını



DOĞRU CEVAP: D: Biber acılığını Yarışmacı soruya deniz tuzluluğunu cevabını verdi fakat doğru cevap D şıkkı olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“



ŞIKLAR



A- Hawai



B- Yeni Zelanda



C- Galler



D- Hindistan



Doğru cevap: Yeni Zelanda

İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?

Doğru cevap Endonezya olacaktı.

Bilkent Üniversitesi mezunu Duygu Sarı Ak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.



Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olan yarışmacıya, "Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? sorusu yöneltildi.

28 yaşındaki yarışmacı bu soruya A şıkkı olan "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.

Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.



Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım ise, "Naptınız! Heyecan... Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Sağlık olsun" ifadelerini kulllandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.



Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.

Kim milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cem Karaca'nın seslendirdiği Herkes Gibisin adlı şarkının sözlerinin hangi şairin şiirine ait olduğu sorusu için telefon jokeri hakkını kullanınca büyük şok yaşadı.

Yarışmacının telefonla aradığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan arkadaşı Fatih Altuğ şiirin yazarının Atilla İlhan olduğunu söyledi.

Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.

Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.



Sorunun doğru cevabıysa karıncaydı.

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.



SESLİ SORUDA ELENDİ



Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince yarışmadan elendi. Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Su Ayhan, yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Soruda şaşırtma var mı diye düşündüm. Seyirciye sorarken 'Yüzde 98'i Çin der' diye tahmin ettim ama oran yüzde 51 çıkınca arkadaşımı aradım. Sorunun kolay olduğunun farkında olduğum için arkadaşıma 'Sakın bana kızma Çin Seddi nerede' diye sordum. Cumartesiden beri gündem oldu. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi ve evde ağladığımı düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok." Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi.

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Harvard'lı akademisyen Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.





İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.





Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tiyatro oyuncusu Ahmet Burahan Yanık'a sorulan 30 bin lira değerindeki ilginç bir soru izleyenleri şaşırttı.

'Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?' sorusunun şıkları kaplumbağa, bukelamun, yarasa ve kurbağa şeklindeydi. Soruyu gören yarışmacı belgesel izlemesini çok sevdiği halde daha önce böyle bir şeyi duymadığını söyledi.





Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, iki şıkkın elenmesinin ardından doğru yanıt olan 'kaplumbağa' cevabını verdi.

Murat Yıldırım doğru cevabın gelmesiyle yarışmacının yanına giderek tebrik etti. 25 yaşındaki yarışmacı bir sonraki soruda çekildi ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan Gökçe isimli yarışmacı, Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp hangi spor dalında şampiyonluk kazanmış isimlerdir? sorusunda emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

Seyircilerin yüzde 41'i A şıkkı atletizm seçeneğini seçerken, futbol seçeneğini ise yüzde 37'lik bir kısım tercih etti.

Bu sonuçlar sonrasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Yarışmacı Gökçe, geriye kalan futbol ve bilardo şıklarından futbolu seçerek doğru yanıtı bularak 5 bin TL'lik soruyu doğru bildi. İşte dikkat çeken diğer sorular...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programının, 7 Şubat Çarşamba günkü bölümüne Amerika'da doktora yapan Hüseyin Arslan katıldı.

Programda Hüseyin Arslan; "Normal süresinde, ortalama olarak her 18 dakikada bir gol atılmış profesyonel bir futbol maçının skoru hangisi olabilir?" sorusuna 3-2 cevabı verdi.

Arslan bu cevapla 5 bin lira kazandı.

30 bin liralık soruya kadar gelen Hüseyin Arslan "Beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişilere ne denir?" sorusunda çift joker hakkını kullandı.

Önce B şıkkı Gaseyan sonra A şıkkı Parnasyen cevabı veren Arslan yarışmadan 15 bin lira ile ayrıldı. İşte Kim milyoner olma ister yarışmasında daha önce öne çıkan sorular ve yarışmacılar

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Serra Erke isimli yarışmacı Çöpçüler Kralı filminde rol alan Hacer karakterinin sorulduğu soruda yarışmacı doğru cevaptan emin olamayınca önce telefon joker hakkını kullandı. Ancak yarışmacının aradığı kişi de soruya yanlış cevap verdi.

Yarışmacının cevabını iki joker kullanarak bulmasının ardından sonra açıklama yapan sunucu Murat Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, "Allah rahmet eylesin. Bu hayatta gördüğüm en mütevazı, sevgiden yana, barıştan yana bir oyuncuydu. Bir insandı her şeyden önce. Türk sineması ve Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti" ifadelerini kullandı.

Milli kickboksçu Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.



Şengül sorulara doğru cevap vererek heyecanını yendikten sonra program sunucusu Murat Yıldırım'a "Çok da kolay sorular soruyormuşsunuz canım" dedi.

Ancak ilerleyen dakikalarda Zeki Müren ile ilgili bir soru Şengül'ü zorladı. İki seçenek arasında kalan Şengül, yarışmadan ayrılmak istemediğini belirtti.



Murat Yıldırım'ın, "Hiçbir maçta geri çekilmediniz mi" sorusuna da "Ne çekileceğim" diyerek tepki gösterdi. Şengül'ün 15 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldığı sorunun cevabı ise Kemal Sunal çıktı. İşte daha önce yarışmada dikkat çeken sorular...

Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü.

30 BİN LİRA KAZANDI



Tüm joker haklarını kullanarak 8’inci soruyu Uğraşı bahçeleleri cevabıyla doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu. Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti.

Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umreye gideceğini söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha önce de yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "İlk hangi hayvana silikon takıldı?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı Genco Demirer; inek, köpek, fare ve maymun şıklarından maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybetti. Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde, 18 yaşındaki yarışmacı Seray Yoldaş'a sorulan futbol sorusu sorusu dikkat çekti.



Programda 60 bin liralık 9. soruda, “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi.



Bu sorunun cevabı ise '10 kilo zeytinyağı' şıkkıydı. Ancak sorunun yanıtını 'İpekli kumaş' olarak veren genç yarışmacı 15 bin TL alarak yarışmadan elendi.



Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde yarışmacılardan birine "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi.



Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.



Sorunun cevabı ise A şıkkı 'K harfi' olarak çıktı.

27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.



Tereddütte kalan yarışmacı, önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşının cevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniye kala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı.

'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.

İşte Selçuk Yöntem'li Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmayan soruları... (Siz olsanız ne cevap verirdiniz?)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 650. bölümünde, hakkında en çok konuşulan soru, 11 yaşındaki Ciro Ortiz'le ilgiliydi.

60 bin liralık soru şöyleydi: 11 yaşındaki Ciro Ortiz, Newyork Bedford metrosunda, pazar günleri saat 12 ile 14 arasında, 5 dakikalığına 2 dolar ücret alarak hangi hizmeti vermektedir?

Sorunun turist rehberliği, ses eğitmenliği, psikolojik danışmanlık ve fizik tedavi şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarının hepsi de tükenince yarışmadan çekilme kararı aldı.

Selçuk Yöntem, yarışmacıya yanıt veriyor olsaydınız ne söylerdiniz deyince yarışmacı "turist rehberliği" yanıtınını verdi.

Sorunun doğru yanıtı “psikolojik danışmanlık” çıktı.

Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada yöneltilen bir soru, sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Sunuculuğunu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dünkü bölümüne “tavla” sorusu damga vurdu.

Soru şöyleydi: “İtalyancadan Türkçeye geçen “tavla” kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Yarışmacı; şans, pul, tahta ve zar şıkları arasında kararsız kalınca telefonla joker hakkını kullandı. Telefonda soruya yanıt alamayınca yarı yarıya joker hakkını kullananmak istedi. Cevaptan emin olamayınca son joker hakkı olan çift cevap hakkını da kullanan yarışmacı “tahta” doğru yanıtını vererek 30 bin TL’ye yükseldi.

60 bin TL değerindeki "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu herkesi şaşırttı.

ABD Başkanları'nın besledikleri resmi hayvanlar arasında sırtlan, muhabbet kuşu ve su aygırı bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasında yer almıyordu.



Telefon ve çift cevap joker haklarını kullanmasına karşın soruya yanlış olan 'su aygırı' ve 'sırtlan' cevaplarını veren yarışmacı, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrıldı.

Hangi enstürmandan farklı nota çıkartabilmeniz için parmaklarınızı oynatmanız gerekmez? A: Trompet B: Borazan C: Flüt D: Ney

Cevap: B: Borazan

Uçlu kalemlerde "0.5,0.7" gibi rakamlar hangisini ifade eder? A: Uçların uzunluğu B: Uçların esnekliği C: Uçların koyuluğu D: Uçların çapı

Cevap: D: Uçların çapı

"Ağrı dağının yamacında,4200 metrede bir göl vardır..." cümlesiyle başlayan "Ağrı Efsanesi" kitabının yazarı kimdir? A: Kemal Tahir B: Yaşar Kemal C: Orhan Kemal D: Fakir Boykurt

Cevap: B: Yaşar Kemal

"Kaşlarını çattığını" söyleyen biri hangi duyguyu yaşıyordur? A: Şaşkınlık B: Kızgınlık C: Hayranlık D: Pişmanlık

Cevap: B: Kızgınlık

Bir konuda "mutabık" olduğunu söyleyen iki kişi hangisinden bahsediyordur? A: Anlaştıklarından B: Anlaşamadıklarından C: Tartıştıklarından D: Kararsız kaldıklarından

Cevap: A: Anlaştıklarından

"Sedan, coupe, cabrio" hangi aracın türlerine verilen isimlerdir? A: Otomobil B: Kamyonet C: Motosiklet D: Fayton

Cevap: A: Otomobil

Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türkler hangi isimle anılır? A: Tatar B: Boşnak C: Yörük D: Çerkes

Cevap: C: Yörük

"Geleceğe Dönüş" film serisinin zamanda yolculuk yapan kahramanın adı nedir? A: Marty McFly B: Luke Skywalker C: Jack Sparrow D: Tony Montana

Cevap: A: Marty McFly

"Ey garip çizgilerle dolu han duvarları/Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları" dizeleriyle biten "Han Duvarları" şiiri hangi şaire aittir? A: Faruk Nafiz Çamlıbel B: Abdülhak Hamit Tarhan C: Fazıl Hüsnü Dağlarca D: Ahmet Muhip Dıranas

Cevap: A: Faruk Nafiz Çamlıbel

Ağustos 2010'da hangi şehirde yaşanan trafik sıkışıklığının açılması tam 10 gün sürmüştür? A: Moskova B: Pekin C: Delhi D: Tokyo

Cevap: B: Pekin

Başta Kanada olmak üzere 17. ve 18. yüzyıllarda birçok Fransız kolonisinde hangisi para olarak kullanılmışıtır? A: Posta pulu B: Bitki Tohumu C: İskambil kağıdı D: Cam boncuk

Cevap: C: İskambil kağıdı



Daha çok eskiden, temiz ve düzenli olması için kapalı tutularak çocukların sokulmadığı odalar hangi isimle anılırdı? A: Misafir B: Kral C: Akraba D: Komşu





Cevap: A: Misafir







"Yapılanın yanlış olduğunu bildiği halde buna izin vermek" anlamında kullanılan söz hangisidir? A: Baş koymak B: Göz yummak C: Dil dökmek D: Parmak basmak

Cevap: B: Göz yummak





Günümüzde popüler bir söz olan "şehir efsanesi" için eski kuşakların kullandığı kelime hangisidir? A: Teamül B: Tahayyül C: Tevatür D: Tezahür

Cevap: C: Tevatür

Hangi ülkenin tarihteki hükümdaları "Şah" unvanıyla anılır? A: İran B: Çin C: Mısır D: Moğolistan





Cevap: A: İran

Çoğunlukla eski el yazması kitapların kenarlarında bulunan altın rengi süslemeler hangi sanat eserinin örneklerindendir? A: Tezhip B: Telkari C: Hat D: Gravür

Cevap: A: Tezhip

Kışın genellikle arabaların kaportasının üstünde uyumayı seven hayvan hangisidir? A: Köpek B:Kedi C: Sincap D: Güvercin

Cevap: B: Kedi







Evlerin girişlerinde ve koridorlara konulan, rüzgar estiğinde çeşitli güzel sesler çıkaran ev aksesuarı hangisidir? A: Müzik kutusu B: Rüzgar çanı C: Kedi merdiveni D: Çiçek dürbünü

Cevap: B: Rüzgar çanı

Şarkıya başlarken, koro şeflerinin tempo vermek için dörde kadar saymadan, rakamlardan önce söyledikleri söz hangisidir? A: Son B: Es C: Ses D: Dur

Cevap: A: Son

Şirinler, ne renk kıyafet giyerler? A: Yeşil B: Mor C: Beyaz D: Siyah

Cevap: C: Beyaz

Katalonya, Bask, Endülüs" bölgelerini gezdiyseniz nereye gitmişsiniz demektir? A: İspanya B: Fransa C: İtalya D: Hollanda

Cevap: A: İspanya

Antonio Salieri ile çekişmeleri "Amedeus" filmine de konu olan, Salieri tarafından zehirlendiği iddası bulunan besteci kimdir? A: Bach B: Beethoven C: Mozart D: Chopin

Cevap: C: Mozart

Hangisinde oluşan yara izleri genellikle çocukluk dönemini hatırlatır? A: Diz B: Bilek C: Burun D: Dirsek

Cevap: A: Diz

Eskiden ilkokulda alınan resim defterinin üzerinde mutlaka hangi iki resim yer alırdı? A: Kalem ve kalemtraş B: Cetvel ve pergel C: Palet ve fırça D: Divit ve hokka

Cevap: C: Palet ve fırça

Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa gibi kişilere ne ad verilir? A: Deniz adamı B: Tersane adamı C: Güverte adamı D: Gemi adamı





Cevap: D: Gemi adamı





Hangisiyle beraber şehir derin bir sessizliğe bürünür? A: Kar B: Yağmur C: Çiy D: Sis

Cevap: A: Kar





Hemen hemen her mahallede bulunan Karadenizli bakkalar genellikle hangi isimle anılır? A: Laz bakkal B: Reis bakkal C: Şen bakkal D: Dost bakkal

Cevap: A: Laz bakkal

Süper Lig'de sezon başında her takım deplasman maçları için hangisini önceden belirler? A: Hakem seçimi B: Maç saati C: Stad seçimi D: Forma rengi

Cevap: D: Forma rengi

Barışı savunan, kendilerine uzatılan silahlara çiçek koyan ve birçok filme konu olan kuşak hangi isimle anılır? A: 48 kuşağı B: 58 kuşağı C: 68 kuşağı D: 78 kuşağı





Cevap: C: 68 kuşağı

Efsaneye göre, Büyük Tufan'da Nuh peygamber'in gemisinde, elde kalan az miktarda erzakla ilk kez yapılan yiyecek nedir? A: Keşkek B: Aşure C: Çiğköfte D: Tarhana

Cevap: B: Aşure

J.J Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı "The Force Awakens- Gü. Uyanıyor" filmi hangi serinin son filmidir? A: Transformers B: James Bond C: Matrix D: Star Wars

Cevap: D: Star Wars

"Annemleyiz ama aslında o teyzenmiş. Teyzemle bakkala gidiyoruz. Bakkal para üstü vermiyor, böyle uçarak kapıdan çıkıyor" diyen biri ne anlatıyordur? A: Bilmece B: Fıkra C: Rüya D: Masal





Cevap: C: Rüya

Bir şeyi cepheden gördüğünü söylüyorsanız ne taraftan bakıyorsunuz demektir? A: Karşı B: Yan C: Arka D: Üst

Cevap: A: Karşı

Çay bahçeleri ve kahvehanelerde iskambil destesi, hangi sayı söylenerek istenir? A: 51 B: 52 C: 53 D: 54

Cevap: B: 52

"Gündüzsefası" adıyla da bilinen, kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi veya mor çiçekler açan bitki hangisidir? A: Gelin çiçeği B: Mum çiçeği C: Kahkaha çiçeği D: Kabak çiçeği





Cevap: C: Kahkaha çiçeği

Meclis henüz başkan seçmeden yapılan oturuma kim başkanlık eder?

Cevap:D

Britanya'yı protesto için ''Tuz Yürüyüşü'' yapan, doğum günü olan 2 Ekim'i BM'nin ''Şiddete Hayır Günü'' seçtiği lider kimdir?

Cevap: C

"Önüne dön" kimin çok sık kullandığı bir sözdür? A: Nikah memuru B: Öğretmen C: Cerrah D: Garson





Cevap: B: Öğretmen

"Çatlakların Şükran" , "Elekçilerin Hasan" sözlerindeki "çatlak ve elekçi" lakaplarıyla hangisi kastedilmektedir? A: Aileleri B: Yetenekleri C: Memleketleri D: Meslekleri

Cevap: A: Aileleri

"Derman,Şifa,Deva" hangisine sıklıkla verilen isimlerdir? A: Eczane B: Çilingir C: Lokanta D: Kasap

Cevap: A: Eczane

Bir kişiyle akrabalığınız kan yoluyla değilde evlilik yoluyla oluştuysa, o kişi neyiniz olur? A: Hasım B: Hemşehri C: Hısım D: Halef

Cevap: C: Hısım

"Meracılık" yaptığını söyleyen birinin işi hangisiyle ilgilidir? A: Çiftçilik B: Ormancılık C: Madencilik D: Hayvancılık

Cevap: D: Hayvancılık