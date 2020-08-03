Sean Penn 31 yaş küçük sevgilisi Leila George ile evlendi (Aralarında yaş farkı olan ünlüler)

Oyuncu Sean Penn (59), 2016'dan beri birlikte olduğu 28 yaşındaki sevgilisi Leila George ile evlendi. İkilinin ilişkisi, yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.

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ABD'li ünlü aktör Sean Penn (59) kendisinden 31 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Leila George (28) ile sade bir törenle dünyaevine girdi. İkilinin kararı ABD'li girişimci Irena Medavoy'un sosyal medyada paylaştığı tebrik mesajıyla ortaya çıktı. Daha önce Robin Wright ve Madonna ile evlenen 59 yaşındaki Sean Penn'in 2 çocuğu var.

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin (61), 7 yıl önce evlendiği 35 yaşındaki İspanyol yoga eğitmeni Hilaria Baldwin ile 5. çocuklarını beklediklerini açıkladı. 1, 3, 4 ve 6 yaşında 4 çocukları olan çift 5 ay önce düşük üzüntüsü yaşamıştı. Oyuncu Kim Basinger'la birlikteliğinden 22 yaşında bir kızı olan Alec Baldwin, 6'ncı kez baba olacak.

Trance müziğin önde gelen isimlerinden Hollandalı DJ Tiesto (50) kendisinden 27 yaş küçük model sevgilisi Annika Backes (23) ile ABD Utah Çölü'nde evlendi.

David Guetta ve Jessica Ledon



Ünlü Fransız DJ David Guetta (51) ve 24 yaş küçük sevgilisi Jessica Ledon (27) ile Miami sahillerine görüntülendi. Fransız bulldogu köpeklerini de yanlarından ayırmayan Guetta ve Ledon, son derece keyifli görünüyordu. David Guetta ve Jessica Ledon çiftine yakın bir kaynak, çiftin birlikte son derece mutlu olduğunu ancak evlenmeyi düşünmediklerini söyledi. İddiaya göre David, Jessica'ya tektaş yüzük hediye etti ancak bu nişanlandıkları anlamına gelmiyor, sadece çiftin mutluluğunu ve bağlılığını simgeliyor.







Norveçli oyuncu Aksel Hennie, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Karoline Hegbom ile hayatını birleştirdi. İki sevgili evlenmek için de İtalya'nın Sicilya adasının en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Etna yanardağının gölgesindeki Taormina'yı seçti. 43 yaşındaki Ansel Hannie ile 27 yaşındaki Karoline Hegbom, tarihi kilisede evlendiler. Törende görevli fotoğrafçılar olmasına rağmen konuklar da hiç ara vermeden cep telefonuyla çiftin o mutlu anlarını kayıt altına aldı.

Dane Cook ve Kelsi Taylor Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.

Son olarak Ocean's Eight filminde Rose Weil karakterine hayat veren 53 yaşındaki oyuncu Helena Bonham-Carter, 5 yıl önce ayrıldığı ABD'li yönetmen Tim Burton (60) ile ilişkisinden sonra yenibir aşka yelken açtı. Harry Potter'daki Bellatrix Lestrange karakteriyle üne kavuşan oyuncu önceki gün kendisinden 21 yaş küçük yazar Rye Dag Holmboe ile New York'ta görüntülendi.

Lady Kitty Spencer ve Michael Lewis Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer (28) geçen yıl kuzeni Prens Harry'nin düğününde çarpıcı güzelliğiyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. Birçok Hollywood aktörü ve yarkıcı Kitty Spencer ile tanışmak için farklı yollar denedi. Bu sürede sessiz kalan Spencer önceki gün New York'ta sevgilisiyle görüntülendi. The Mark Hotel'den çıkarken görüntülenen Kraliyet Ailesi üyesinin'nin 60 yaşındaki iş insanı Michael Lewis ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Lady'nin kalbini çalan Michael Lewis, Whistless moda şirketinin sahibi. The Mark Hotel kısa süre önce doğum yapan ve Kraliçe'nin pek hazmetmediği son gelini Meghan Markle'ın baby shower partisi düzenlediği yerdi. (Fotoğraf: Kolaj)

Johnny Depp - Polina Glen 55 yaşındaki Hollywood yıldızı Johnny Depp’in, öpüşürken görüntülendiği 30 yaş küçük sevgilisi Rus dansçı Polina Glen ile evlilik planı yaptığı iddia edildi. Daily Mail’in haberinde 20’li yaşlardaki Glen’le Depp’in bir partide tanıştı.

James Franco (40) ve Isabel Pakzad (25) ABD'li oyuncu James Franco ile model sevgilisi Isabel Pakzad, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de lüks bir otelin havuz başında objektiflere takıldı. Birbirine aşkla bakan 40 yaşındaki aktör ile 15 yaş küçük sevgilisinin samimi halleri dikkat çekti. Uzun uzun güneşlenen, şezlongda sohbet eden ve kitap okuyan çift, son derece keyifli görünüyordu. Ünlü model, çok renkli üçgen bir bikini tercih etmişti. Mavi bir deniz şortu giyen 40 yaşındaki Franco'nun ise biraz kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

Monica Bellucci ve Nicolas Lefebvre Monica Bellucci (54) ile Nicolas Lefebvre (36), Karl Lagerfeld'in ölümünden önce Chanel için tasarladığı koleksiyonun tanıtıldığı Paris'teki defileyi izlemeye birlikte gitti. Objektif karşısına ilk kez birlikte çıkan çift, meraklı bakışların hedefinde yer aldı. Güneş gözlüğünü çıkarmayan Bellucci, hem sevgilisiyle hem de bir dönemin ünlü modellerinden Claudia Schiffer ile birlikte poz verdi. Set tasarımcısı olan Nicolas'ın modellik geçmişi de var.

Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25) 48 yaşındaki top model Naomi Campbell, kendisinden 23 yaş küçük müzisyen Liam Payne ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, Sevgililer Günü'nü Campbell'ın New York'taki evinde birlikte geçirdi. Campbell'ın dairesinden çıkarken görüntülenen 25 yaşındaki müzisyenin ise başka bir model ile mesajladığı iddia edildi.

Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25) Aldatma iddialarının arkasımnda ise Campbell'ın, genç sevgilisine yaptığı "Ciddi bir ilişki aramıyorum, sadece iyi vakit geçiriyoruz. Bana çok yapışma" uyarısı olduğu konuşuluyor. Ünlü top modelin etrafında pervane olan Payne'e, arkadaşlarından da "Kendini çok kaptırma" şeklinde bir ikaz geldiği iddilar arasında.

Nicole Scherzinger ve Grigor Dimitrov ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de görüntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.

James Franco ve Isabel Pakzad ABD'li aktör James Franco (40), sevgilisi Isabel Pakzad (25) ile beraber New York'taydı. Aralarındaki 15 yaş farkla gündeme gelen James Franco-Isabel Pakzad çiftinin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Söylentilere yanıt vermeyen ünlü çift, bir mekandan el ele çıktıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.





Justin Theroux ile Emma Stone



Kısa süre önce Jennifer Aniston'dan ayrılan Justin Theroux (46), Maniac dizisinin çekimlerinden fırsat buldukça güneş ve havuzun keyfini çıkarıyor. Theroux'nun rol arkadaşı Oscar ödüllü Emma Stone (29) da dün oyuncuya katılarak kırmızı mayosu ile kendini güneşe teslim etti. Aralarında 17 yaş fark olan oyuncuların samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.

Ellen DeGeneres & Portia de Rossi

Yaş Farkı: 15

Al Pacino ve Meital Dohan Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

78 yaşındaki oyuncunun 39 yaşındaki komedyen Meital Dohan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili Los Angeles'ta bir kaç kez yemek yerken görüntülendi. NY Times'ta çıkan habere göre çift birkaç aydır birlikte ve çok mutlu.

Quentin Tarantino ve Daniella Pick ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı ve model Daniella Pick’le evlendi. 55 yaşındaki yönetmenle 35 yaşındaki modelin düğünü dün Los Angeles’ta yapıldı. İlk olarak 2009 yılında, Brad Pitt ve Christopher Waltz’ın başrollerde yer aldığı Soysuzlar Çetesi filminin tanıtımında tanışan çift, evlenene kadar bir dargın bir barışık ilişki yaşadılar.

John Stamos ve Caitlin McHugh Aralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.



Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı

Blac Chyna ve YBN Almighty Jay Model Blac Chyna, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu olan 30 yaşındaki manken şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber. Los Angeles'ta görüntülenen ikiliye Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio (43), 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak yan yana görüntü vermekten kaçınan çift, lüks bir yatta objektiflere takıldı.

DiCaprio, kahvaltıda yaptığı komik surat ifadeleriyle genç sevgilisini güldürürken, çifte Morrone'un annesi de eşlik etti. Kahvaltının ardından DiCaprio'nun kendisine hediye ettiği kolyeyi takan güzel model, sosyal medyada DiCaprio'yla ilgili hiç paylaşım yapmamasına rağmen sevgilisiyle bol bol selfie çekti. Çift, daha sonra Nice'e geçerek özel uçakla Fransa'dan ayrıldı.

Gözlerden uzakta kalmaya çalışan çift, daha önce Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülenmişti. Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.

Kate Beckinsale ve Pete Davidson 45 yaşındaki aktris Kate Beckinsale ve 25 yaşındaki komedyen Pete Davidson'ın aşkı dört ay sürdü. Ünlü çiftin, uzak ilişki yaşayamadıkları için ayrıldıkları öğrenildi. People dergisine konuşan bir kaynak, “İşler istedikleri gibi gitmedi, onlar da arkadaş kaldılar” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz ocak ayında aşkları başlayan ikili, sık sık birlikte görüntülenmişti.

Heidi Klum ve Tom Kaulitz Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz hakkında InStyle dergisine samimi açıklamalar yaptı. 45 yaşındaki model, “Son dönemde bu konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Yaş farkını kafama takmıyorum ve mutlu hayatımı yaşamaya bakıyorum” dedi.

Joseph Conner (53) ve Isabella Sainz (20) Amerikan basını Florida'da yaşayan doktor adayı 20 yaşındaki Isabella Sainz ile emekli polis memuru 53 yaşındaki Joseph Conner'ın aşkını konuşuyor. Tanıştıktan 2 ay sonra hamile kalan ve şimdi 2 çocuk annesi olan Isabella, görenlerin kendilerini genellikle yadırgadıklarını söylüyor.

Hatta Isabella, "Bazıları Joseph'i babam sanıyor" diyerek etraftakilerin onlara bakış açılarını dile getiriyor. Isabella, "Bazen bize böyle soranlara, evet o benim babam diyorum ve gülüp eğleniyoruz" diyor. Ancak Amerikan basını önceki evliliğinden 4 çocuğu olan emekli polis memurunun, neredeyse çocuklarıyla yaşıt genç bir kadınla birlikte olmasını eleştiriyor. Öyle ki sıradan bir çift olan ikili, aralarındaki yaş farkı nedeniyle ünlü oldu bile... Sosyal medyada da gündem olan çift, akıllara yaş farkını engel görmeyen ünlü isimleri getirdi:

Caitlyn Jenner ve Sophia Hutchins Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Kendall ile Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner (68), kendisinden 47 yaş küçük sevgilisi Sophia Hutchins (21) ile objektiflere takıldı. Malibu'da el ele alışveriş yapan Caitlyn Jenner-Sophia Hutchins çifti kameralara böyle yansıdı

Britney Spears ve Sam Asghari

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears (36), kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari (23) ile pozunu sosyal medyada paylaştı. Instagram paylaşımına "Diğer yarım ile en iyi zaman" notunu düşen Britney Spears, kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

Scott Disick ve Sofia Richie

Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti. Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.

Bir dönem dünyanın en gözde bekârları arasında sayılan Hollywood yıldızı Hugh Grant, 57 yaşında nikah masasına oturdu. Dört Nikah Bir Cenaze ve Aşk Engel Yanımaz gibi romantik komedilerin yıldızı Hugh Grant, üç çocuğunun annesi İsveçli televizyon prodüktörü Anna Eberstein'le (39) evlendi. 2011 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü çiftin ilk çocuğu 2012'de dünyaya gelmişti.

Grant'in önceki ilişkisinden Tabitha ve Felix adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.

Don McLean ve Paris Dylan



Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.

Doug Hutchison ve Courtney Stodden Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.



İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.





John Stamos ve Caitlin McHugh



Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi.



Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı.



Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.

Leonardo DiCaprio-Camila Morrone

Yaş farkı: 23 Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.



Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.



Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü.

Brad Pitt ve Angelina Jolie

Yaş Farkı: 12

Jay Z & Beyoncé

Yaş Farkı: 12

Kourtney Kardashian & Younes Bendjima



Kardashian kızlarının en büyüğü Kourtney Kardashian (38), önceki gün kendisinden 14 yaş küçük model sevgilisi Younes Bendjima (24) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, daha sonra el ele yürüyüş yaptı. İkili, aralarındaki yaş farkını önemsemediklerini, mutlu olduklarını söyledi.

Aerosmith grubunun üyesi Steven Tyler, önceki gün 41 yaş küçük sevgilisi Aimee Preston (28) ile birlikte Los Angeles'taki bir dükkanda görüntülendi. Dünyaca ünlü 69 yaşındaki müzisyen Steven Tyler, sebze-meyve alışverişi yaptıkları dükkanda sevgilisi Aimee Preston'la romantik anlar yaşadı.

Donald Trump & Melania Trump

Yaş Farkı: 24

Jason Statham & Rosie Huntington Whiteley

Yaş Farkı: 20

Brigitte Trogneux & Emmanuel Macron

Yaş farkı: 20

St. Vincent & Cara Delevingne

Yaş Farkı: 10





Ryan Reynolds & Blake Lively

Yaş Farkı: 11





Johnny Depp & Amber Heard

Yaş Farkı: 23

Dominic Purcell & Annalynne McCord

Yaş Farkı: 17





Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen

Yaş Farkı: 17

Adam Levine & Behati Prinsloo

Yaş Farkı: 10

Stephen Moyer & Anna Paquin

Yaş Farkı: 13

Sam Taylor Wood & Aaron Johnson

Yaş Farkı: 23

Ian Somerhalder & Nikki Reed

Yaş Farkı: 10

Matthew McConaughey & Camila Alves

Yaş Farkı: 13

Jennifer Lopez & Casper Smart

Yaş Farkı: 18

Kris Jenner & Corey Gamble

Yaş Farkı: 24

Bruce Willis & Emma Heming

Yaş Farkı: 24

Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones

Yaş Farkı: 25

Hugh Hefner & Crystal Harris

Yaş Farkı: 60