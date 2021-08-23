Sean Penn: Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi

Penn, önceki röportajlarında da belirttiği gibi, Flag Day filmini sinemalarda sadece aşılı kişilerin görmesi gerektiğine inandığını belirtti ve konuyla ilgili kişisel görüşlerinin aşısızların filmi izlemekten kaçınmasına neden olabileceğini de kabul etti.

Penn, "Sadece aşılanmış izleyicilerin filmi sinema salonunda görme fırsatına sahip olmasından çok memnunum" diye konuştu.