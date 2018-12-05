NTV

Sean Penn Cemal Kaşıkçı belgeseli için Türkiye'de

İHA

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.

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    Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi.
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    Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.
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    Sean Penn'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp çekip yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı öğrenildi.
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    Ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
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    VİDEO: ÜNLÜ OYUNCU KAŞIKÇI CİNAYETİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
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