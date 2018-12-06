Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu (Cemal Kaşıkçı belgeseli için Türkiye'de)
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu. Usta oyuncu Yöntem o anlardan kareleri yayınladı.
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1Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi.
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258 yaşındaki Penn, dün akşam bir grup arkadaşıyla İstanbul'da yemek de yedi.
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Mekanda Sean Penn ile karşılaşan oyuncu Selçuk Yöntem, Oscarlı oyuncu ile tanıştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Bu kareyi sosyal medya hesabından paylayan Yöntem, altına "Sean Penn çok beğendiğim, hayran olduğum bir aktör. Sevgili Barış Tansever tanıştırdı. Çok güzel bir anı oldu benim için" notunu düştü.
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