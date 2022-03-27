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Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim

Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini söyleyerek, bugüne kadar aldığı Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini belirtti.

Haberler 27.03.2022 - 12:59

Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim - 1

Amerikalı aktör Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu yılki Ödülleri töreninde konuşturulmazsa prestijli etkinliğin boykot edilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'de 28 Mart'ın ilk saatlerinde, 03.00'te canlı yayımlanacak gösteride sunucu olarak yer alacak komedyen Amy Schumer de yakın zamanda Zelenski'nin konuşmasını istediğini ancak bunun organizatörler tarafından reddedildiğini söylemişti.

Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim - 2

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinden hemen önce Ukrayna'ya giderek Zelenski'yle bizzat görüşen Penn, CNN'e verdiği röportajda Oscar Ödülleri'ne yönelik görüşlerini aktardı. 

61 yaşındaki aktör şu ifadeleri kullandı:

"Akademi Ödülleri'nin Zelenski'nin hepimizle konuşması için fırsat tanımasından daha büyük bir şey olamaz."

Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim - 3

Independent'in haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı'nı öne çıkarmama kararını "Hollywood tarihinin en ahlakdışı anı" diye tanımlayan Penn meslektaşlarından Oscar Ödülleri'ni boykot etmelerini istedi.

Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim - 4

Penn ayrıca Zelenski'ye yönelik, "Ve bu arada o bu filmlerden anlayan ve bu alanda çok uzun ve başarılı kariyeri olan biri" dedi. 

New York Post, Zelenski'nin Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'yle törende konuşmak için görüştüğünü bildirmişti. 

Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim - 5

"ÖDÜLLERİ ERİTECEĞİM"

Rusya'nın Ukrayna istilası hakkında belgesel çeken, Polonya ve Romanya'daki Ukraynalı mültecilere insani yardım sağlamak için çalışan Penn, eğer Zelenski katılmazsa büyük hayal kırıklığına uğrayacağını ve bugüne kadar aldığı Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile getirdi. 

Penn, 2003 yapımı Gizemli Nehir (Mystic River) ve 2008 tarihli Milk'le En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı. 

N-LIFE HABERLERİ

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