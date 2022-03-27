Sean Penn: Zelenski törende konuşturulmazsa aldığım Oscar'ları herkesin önünde eriteceğim

Penn ayrıca Zelenski'ye yönelik, "Ve bu arada o bu filmlerden anlayan ve bu alanda çok uzun ve başarılı kariyeri olan biri" dedi.

New York Post, Zelenski'nin Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'yle törende konuşmak için görüştüğünü bildirmişti.