Şebnem Bozoklu: 10'duk 9 kaldık... (Instagram'da ünlüler 29 Mayıs 2018)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Şebnem Bozoklu
"Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü 1996 girişliler. Benim canım sınıfım.... 10 duk 9 kaldık Arda’nın gidişiyle... Nasıl küçüğüz nasıl mutluyuz nasıl haberimiz yok hayatın sürprizlerinden... sevgiyle. Güle güle Arda Öziri"
2
Ceyda Düvenci
"Çünkü nefes herşeydir... ve sen benim aldığım en güzel nefessin... her yeni günde derin derin soluyorum seni... ömürlüğüm...şükür..."
3
Şeyma Subaşı
"Hayatında başarının daim olduğu , samimiyetini ve masum bakışlarını hiçbir zaman kaybetmediğin yılların olsun. İyi ki doğmuşsun benim canım EŞİM"
4
Görkem Sevindik
5
Erdal Özyağcılar
"İlham perileri iki gündür peşimde.bu gün tekrar başladım yazmaya.”İNDULALA”
6
Birce Akalay
"Tatil bizim işimiz"
7
Yasemin Allen
"O yanaklar böyle öpülür"
8
Selçuk Yöntem
"Dostlarım Bülent Birsen ve Fazıl ile muhteşem bir konser akşamı beraberdik."