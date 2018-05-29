NTV

Şebnem Bozoklu: 10'duk 9 kaldık... (Instagram'da ünlüler 29 Mayıs 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Şebnem Bozoklu

    "Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü 1996 girişliler. Benim canım sınıfım.... 10 duk 9 kaldık Arda’nın gidişiyle... Nasıl küçüğüz nasıl mutluyuz nasıl haberimiz yok hayatın sürprizlerinden... sevgiyle. Güle güle Arda Öziri"
  • 2

    Ceyda Düvenci

    "Çünkü nefes herşeydir... ve sen benim aldığım en güzel nefessin... her yeni günde derin derin soluyorum seni... ömürlüğüm...şükür..."
  • 3

    Şeyma Subaşı

    "Hayatında başarının daim olduğu , samimiyetini ve masum bakışlarını hiçbir zaman kaybetmediğin yılların olsun. İyi ki doğmuşsun benim canım EŞİM"
  • 4

    Görkem Sevindik
  • 5

    Erdal Özyağcılar

    "İlham perileri iki gündür peşimde.bu gün tekrar başladım yazmaya.”İNDULALA”
  • 6

    Birce Akalay

    "Tatil bizim işimiz"
  • 7

    Yasemin Allen

    "O yanaklar böyle öpülür"
  • 8

    Selçuk Yöntem

    "Dostlarım Bülent Birsen ve Fazıl ile muhteşem bir konser akşamı beraberdik."
  • 9

    Özcan Deniz

    "Bi agız tadıyla cektirtmediler be kardeşim.."
  • 10

    Merve Boluğur
  • 11

    Oktay Kaynarca

    "Yorgun ama mutlular dı"
  • 12

    Keremcem

    "İlk set günü hayırlı olsun.."
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin