Şebnem Şirin'in vahşice katledilmesine tepki yağdı

"Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz" diyen Çelik, "Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır" ifadelerini kullandı. Çelik yargı sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.