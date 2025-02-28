Secde Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Secde Suresi meali ve tefsiri

SECDE SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Secde suresi genellikle Kur’an-ı Kerim’de 414. sayfadan başlar ve 416. sayfada sona erer. Bu standart basımlar için geçerli bir sıralamadır. Mushaflar arasında sayfa düzeni farklı olabilir.



Buna rağmen, çoğu baskıda bu üç sayfa aralığında yer aldığı bilinir. Sure 21. cüzün içinde bulunur. Lokman suresinin bitiminden itibaren 414. sayfada başlar ve devam eden iki sayfada tamamlanır.



Secde suresi 30 ayetten oluşur ve ortalama uzunlukta kabul edilir. Birçok Kur’an basımında bu sayfa numaraları ortaklaşır. Sayfa arayışlarında 414-416 arası incelenir.



Tilavet secdesine dair hususların bulunduğu 15. ayet, aynı sayfa içinde olabilir veya bitişik sayfada yer alabilir. Bu durum okunan Mushaf’a göre değişebilir. Genel bilgi olarak 414. sayfada başladığı söylenebilir.





SECDE SURESİ KAÇ SAYFA?

SECDE SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? SECDE SURESİNİN FAYDALARI

SECDE SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Secde suresi, standart bir Kur’an-ı Kerim basımında üç sayfa sürer. İlk ayetinden 30. ayetine kadar toplamda 414, 415 ve 416. sayfalarda bulunur. Bu sıralama genellikle en yaygın baskılarda görülür.Bazı farklı baskılarda sayfa düzeni ufak değişiklikler gösterebilir. Ancak çoğunlukla üç sayfada tamamlanır. Bu, ne çok uzun ne de çok kısa bir sure olduğu anlamına gelir.Okuması ve anlamı üzerine düşünmesi kolay bir metin sunar. Orta uzunlukta olması nedeniyle ezberlenmesi de hızlı olur. Genelde sureyi öğrenmek isteyenler birkaç gün düzenli çalışarak tamamlayabilir.Tilavet secdesi ayetinin bulunduğu kısım, sureyi farklı kılan yönlerden biridir. Bu secde ayeti, okumayı ve dinlemeyi daha canlı hale getirir. Üç sayfalık bu sure, pek çok mümin tarafından sevilerek okunur.Secde suresinin faziletleri arasında, Peygamber Efendimiz’in bu sureyi her gece okumaya özen göstermesi öne çıkar. Böylece gece ibadeti konusunda önemli bir örnek sunar. Bu sureyi düzenli okuyanların kalplerinin yumuşadığı ve ahirete dair farkındalıklarının arttığı rivayet edilir.Özellikle 15. ayetteki secde emri, sureyi manevi anlamda daha zengin kılar. Bazı nakillerde, Secde suresini Mülk suresi ile birlikte okuyana büyük sevap vaad edildiği söylenir. Kabir azabından koruduğuna dair inançlar da bulunur.Her gece bu sureyi okumayı adet edinenlerin, kıyamette sure tarafından şefaat göreceği umulur. Gece okumak huzur verir ve kalpteki gafleti giderir. Manevi hastalıklar için şifa niyetiyle okunduğuna dair pek çok rivayet yer alır.Cuma sabah namazında Hz. Muhammed’in bu sureyi okuduğu aktarılır. Bu da sureyi cuma günleri okumanın faziletini işaret eder. Düzenli okumak, kişinin günahlardan arınmasına vesile olabilir.İnsan yaratılışı, ahiret, secde konularına değindiği için kalpte derin bir etki uyandırır. Sure, secde eylemini somut hale getirip müminin tevazuunu pekiştirir. Birçok kişi geceleri bu sureyi okuyarak manevi bir sığınak elde eder.Secde suresi, Kur’an-ı Kerim’in 21. cüzünde bulunur. Cüzler, genellikle benzer sayfa sayısına sahip olan otuz parçaya ayrılmıştır. Secde suresi 21. cüzün son bölümlerine doğru yer alır.Cüzün başında Ankebut suresinin devamı, Rum ve Lokman sureleri bulunur. Ardından Secde Suresi gelir ve bitişikte Ahzab Suresi yer alır. Bu konum, sureyi ararken 21. cüz içerisinde aranması gerektiğini gösterir.21. cüz içinde birkaç sureyi barındırır. Secde Suresi, bu cüzün dikkat çeken kısımlarından biri olarak bilinir. Okuyanlar, cüz bitimine yaklaşırken bu surenin mesajlarıyla karşılaşır.Okuyucunun sureyi bulurken cüz numarasına dikkat etmesi pratik bir yoldur. 21. cüz içinde bulunması, sureyi hafızların da kolay ezberlemesine imkan tanır. Sure, cüz içinde orta uzunlukta bir bölümü oluşturur.