Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış

TRUMP'IN AĞARMIŞ SAÇLARI

Independent Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, televizyonlardan canlı yayımlanan açıklamasında Trump, "Müthiş Hız Operasyonu" (Operation Warp Speed) adını verdiği aşı çalışmalarıyla ilgili konuşurken, "Yönetimimde bir tecrit uygulamasına gitmeyeceğiz. Gelecekte ne olursa olsun, kimin yöneteceğini kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek. Ancak bu yönetimin bir tecride gitmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

Trump bu açıklamasıyla mağlubiyeti kabul etmeye bir adım daha yaklaştığı izlenimi verirken, basın toplantısında sarf ettiği sözlerin yanı sıra dikkat çeken başka bir unsur daha vardı: Alışılmışın dışında ağarmış görünen saçları.