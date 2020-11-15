Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış

ABD Başkanı Donald Trump, sandıklardan çıkan sonuçların seçimi kaybettiğini göstermesinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Trump'ın sözlerinden daha çok alışılmışın dışında ağarmış görünen saçları dikkat çekti. Trump ve seçimden sonraki görünümü sosyal medyanın gündemindeydi.

Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış - 1

ABD Başkanı Donald Trump, sandıklardan çıkan sonuçların seçimi kaybettiğini göstermesinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek Demokrat Joe Biden karşısında mağlubiyeti kabul etmeye karşı direniş gösteren Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda corona virüs aşı çalışmalarına dair bilgi verdi.

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Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış - 2

TRUMP'IN AĞARMIŞ SAÇLARI 

Independent Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, televizyonlardan canlı yayımlanan açıklamasında Trump, "Müthiş Hız Operasyonu" (Operation Warp Speed) adını verdiği aşı çalışmalarıyla ilgili konuşurken, "Yönetimimde bir tecrit uygulamasına gitmeyeceğiz. Gelecekte ne olursa olsun, kimin yöneteceğini kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek. Ancak bu yönetimin bir tecride gitmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

Trump bu açıklamasıyla mağlubiyeti kabul etmeye bir adım daha yaklaştığı izlenimi verirken, basın toplantısında sarf ettiği sözlerin yanı sıra dikkat çeken başka bir unsur daha vardı: Alışılmışın dışında ağarmış görünen saçları.

Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış - 3

Mirror gazetesi, Rose Garden'da konuşan Trump'ın ekranlara yansıyan görüntüsünde "ağarmış saçlarının" izleyenleri şaşırttığını yazdı.

ABD Başkanı, Pfizer'in yüzde 90 başarı gösteren aşısı hakkında konuşurken, izleyicilerse Trump'ın saçlarının her zamanki parlak sarı renginde görünmediğini fark etti. Sosyal medyada birçok kişi, Trump'ın saç modelinde bir değişiklik gördüklerini söyledi.

Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış - 4

Bir kullanıcı, "Trump saçını sarıya boyamayı mı unutmuş, yoksa benim ekranım mı öyle gösteriyor? Şu an saçları tamamen gri görünüyor" diye yazarken, kimileri de son görüntüleri "seçim kaybetmenin Trump'ı ne kadar çok sarstığının" işareti olarak yorumladı.

Bir başka kişi de "Tuhaftır ki birdenbire artık sarışın değil. Saçları seçim gününden bu yana ağarmış görünüyor" ifadesini kullandı.

Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış - 5

Görüntü üzerinden pek çok esprili paylaşım yapılırken, bir kullanıcı Trump için "10 günde yaşlanmış" dedi, bir diğeri de "Görünüşe bakılırsa Trump'ın kuaförü kendisinden önce mağlubiyeti kabul etmiş" yorumunu yaptı.

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