Seçim sonrası konuşan Donald Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti: 10 günde yaşlanmış
ABD Başkanı Donald Trump, sandıklardan çıkan sonuçların seçimi kaybettiğini göstermesinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Trump'ın sözlerinden daha çok alışılmışın dışında ağarmış görünen saçları dikkat çekti. Trump ve seçimden sonraki görünümü sosyal medyanın gündemindeydi.
ABD Başkanı Donald Trump, sandıklardan çıkan sonuçların seçimi kaybettiğini göstermesinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.
Seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek Demokrat Joe Biden karşısında mağlubiyeti kabul etmeye karşı direniş gösteren Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda corona virüs aşı çalışmalarına dair bilgi verdi.