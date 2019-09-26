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Seçkin Özdemir Sevgili Geçmiş ile ekranlara dönüyor

Oyuncu Seçkin Özdemir, Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş ile ekranlara dönüyor.

  • 1

    İddialı kadrosuyla dikkat çeken Sevgili Geçmiş, izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “evgili Geçmiş'de başarılı oyuncu Seçkin Özdemir Sinan Malik karakterine hayat verecek.
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    Hayatı zorluklar içinde geçen Sinan Malik (Seçkin Özdemir), yıllar sonra babasının yaşadığı kasabaya geri döner. İpek’e olan imkansız aşkı onu bambaşka bir yöne savuracaktır.

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    Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş yakında Star TV ekranlarında olacak.

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    Senaryosunu Funda Alp’ kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut’un oturduğu Sevgili Geçmiş yakında Star’da.
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