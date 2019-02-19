Seda Bakan anne mi oluyor?

Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Seda Bakan, üç aylık hamile olduğu ddia edildi. Bakan'ın doğumdan sonra iki sene ekrana ara vereceği de öne sürüldü.
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Milliyet'ten Abdullah Malkoç'ın haberine göre; Son dönemde beyazperdeye ağırlık veren Seda Bakan’ın üç aylık hamile olduğu iddia edildi.
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4.5 yıl önce müzisyen Ali Erel’le dünyaevine giren Bakan, mutlu haberi ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.
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33 yaşındaki oyuncu, başrolünü Murat Boz’la paylaştığı 1 Mart’ta vizyona girecek projenin tanıtımlarına da katılacak.
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Bakan'ın bu dönemde gelen dizi projelerini geri çevirerek, iki sene ekranda olmayacağı da öne sürüldü.
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Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Bakan geçtiğimiz sene, “Şu an yoğun çalışıyorum. Doğru zamanı bekliyorum” açıklamasını yapmıştı.